Efeler'in Şifalı Kekikleri Hasat Ediliyor - Haberler

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Efeler'in Şifalı Kekikleri Hasat Ediliyor

ANKA - Emel Türegün - Yerel
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Efeler Belediyesi’nin Şahnalı Mahallesi’ndeki 8 dönümlük tarım arazisinde yetiştirilen kekiklerin bu yıl ilk hasadı başladı.

Efeler Belediyesi'nin Şahnalı Mahallesi'ndeki 8 dönümlük tarım arazisinde yetiştirilen kekiklerin bu yıl ilk hasadı başladı.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından hasattan önce kekik tarlasında yabancı otla mekanik mücadele, gübreleme çalışması, çapalama ile toprak havalandırması gibi çalışmalar yapıldı. Sulama çalışmalarının da dikkatle yapıldığı kekikler, belediye ekiplerince hasat ediliyor, suyu çıkarılmak üzere kurumaya bırakılıyor.

Kekiklerden elde edilecek olan kekik suyunun ise Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay tarafından Girne Mahallesi'nde hizmete açılan Efe Bakkal raflarında, uygun fiyatla vatandaşların tüketimine sunulması planlanıyor.

ANKA / Emel Türegün - Yerel

Efeler, Kekik, Hasat, Tarım, Yerel, Haberler

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