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Efeler İlçesi'nde Mezarlık Alanının İptali Mahkemeden Döndü

Efeler İlçesi'nde Mezarlık Alanının İptali Mahkemeden Döndü
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Aydın'ın Efeler ilçesinde, Kuyulu Mahallesi'nde bulunan yeni mezarlık alanının Hıfzıssıhha Kurulu kararının iptali hakkında mahkemeden karar çıktı. Davada, mezarlık alanının uygun olmadığı vurgulandı.

Aydın'ın Efeler ilçesi Kuyulu Mahallesinde Şehir Hastanesinin karşısında yeni mezarlık alanı ile ilgili Efeler İlçe Hıfzıssıhha Kurul Kararının iptaline ilişkin davada karar verildi.

Yaklaşık 2 yıl önce açılan davada Kuyulu Mahallesindeki mezarlık alanı ile ilgili 2024 Yılının Nisan Ayında alınan bilirkişi raporunda mezarlık yerinin mezarlığa uygun olmadığı vurgulanmıştı. Kasım ayında duruşması olan davada mahkeme dava dilekçesinde vurgulanan hususlar çerçevesinde alınan bilirkişi raporunun hükme esas alınması gerektiğini vurgulayarak Efeler İlçe Umumi Hıfzısıhha Kurul Kararının iptaline itiraz yolu açık olmak üzere karar verdi.

Davacıların avukatı Cennet Ceyda Boğa Yıldız konu ile ilgili şunları söyledi;

"Yaklaşık 2 yıl önce açmış olduğumuz davada, söz konusu alanın mezarlığa uygun olmadığını, konu ile ilgili yönetmeliğe aykırı hareket edildiğini vurgulamıştık. Bilindiği gibi tarım arazileri mutlak olarak korunmalıdır. Tarım arazisi niteliğinde olan dava konusu taşınmazın da bu anlamıyla korunması gerektiği, su birikintisi oluşturabilme riskinin olduğu bu durumun da çevre sağlığını olumsuz etkileyebileceği vurgulanan davada Şehir Hastanesinin karşısında oluşturulan mezarlık alanının hastanede tedavi gören kişilerin manevi yapısını da sarsacağı belirtilmiştir. Bilindiği gibi Mezarlık Alanları ile İlgili Mezarlık Yerlerinin İnşası ile Cenaze Nakil ve Defin İşlemleri Hakkındaki Yönetmelikte, Mezarlık Yeri seçimlerinin kriterleri üzerinde durulmuş, ölümden define kadarki usul ve işlemlerin ne olacağı vurgulanmıştır. Somut olayda ise, bu kriterler gerçekleşmemiş ve Defin İşlemleri konusunda mezarlık yerinde bulunması gereken iç plan oluşturulmadan definler gerçekleştirilmiştir. Netice olarak açtığımız ve yakından takip ettiğimiz bu dava dosyamızda mahkeme iptal davasına konu ettiğimiz Efeler İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurul Kararının iptaline karar vermiştir. Böylelikle taşınmazın mezarlığa uygun olmadığı mahkemece de ortaya konulmuş oldu ve gerekçeli iddialarımız hukuk zemininde de bir karşılık buldu" dedi.

Karar mahalle sakinlerini sevindirirken, söz konusu alanda daha önceden defnedilen kişilerin ailelerini ise endişelendirdi. İptal kararının gereği yerine getirilir ise mezarların akıbetini ne olacağı merak konusu oldu. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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