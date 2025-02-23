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Efeler'de Sabah Namazı Buluşması Aytepe Camii'nde Gerçekleştirildi

Efeler'de Sabah Namazı Buluşması Aytepe Camii'nde Gerçekleştirildi
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Efeler Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğü tarafından düzenlenen sabah namazı buluşması Aytepe Camii'nde yapıldı. Programda din görevlileri, öğrenciler ve vatandaşlar sabah namazında bir araya geldi, İlçe Müftüsü teşekkürlerini sundu.

Efeler Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğü tarafından düzenlenen sabah namazı buluşması, bu hafta Aytepe Camii'nde gerçekleştirildi.

Programda Efeler İlçe Müftüsü Mehmet Yorulmaz, din görevlileri, öğrenciler ve vatandaşlar bir araya geldi. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda cami cemaatinin birlikte sabah namazı kılmasının ardından tesbihat yapılırken, İlçe Müftüsü Mehmet Yorulmaz'ın sohbetinin ve edilen dua sona erdi. İlçe Müftüsü Mehmet Yorulmaz, etkinlikte emeği geçen tüm görevlilere, katkı sunan hayırseverlere ve cami cemaatine teşekkürlerini sundu. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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