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Efeler'de mezarlıklar temizleniyor

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Efeler'de mezarlıklar temizleniyor

Efeler Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelindeki 83 mahallede bulunan toplam 117 mezarlıkta gerçekleştirdiği bakım ve yabani ot temizliği çalışmalarına büyük bir hızla başladı.

EFELER, AYDIN (İHA) - Efeler Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelindeki 83 mahallede bulunan toplam 117 mezarlıkta gerçekleştirdiği bakım ve yabani ot temizliği çalışmalarına büyük bir hızla başladı.

Defin hizmetlerinin sorunsuz bir şekilde tamamlanması için 24 saat çalışmalarını sürdüren ekipler, rutin işlerinin yanında mezarlıkların bakımıyla ilgili de çalışmalarına hız verdi. Efeler Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü çalışanlarının, artan sıcaklıklarla otların büyümeye başladığı Şubat ayından itibaren başladıkları yabani ot temizleme işleri, görev ve sorumluluk alanlarındaki tüm mezarlıklarda devam edecek.

Ekiplerin titiz çalışmalarıyla, içinde bulunulan Ramazan ayında, vatandaşların rahatça ve daha sağlıklı bir ortamda mezarlık ziyaretlerini yapabilmeleri sağlanacak. - AYDIN

Efeler'de mezarlıklar temizleniyor

Efeler'de mezarlıklar temizleniyor

Efeler'de mezarlıklar temizleniyor

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Mezarlıklar Müdürlüğü, Efeler, Yerel, Haberler

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