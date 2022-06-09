Efeler'de 'Kadın Sağlığı Eğitim Projesi'nin tanıtımı yapıldı - Haberler

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Efeler'de 'Kadın Sağlığı Eğitim Projesi'nin tanıtımı yapıldı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Efeler'de 'Kadın Sağlığı Eğitim Projesi'nin tanıtımı yapıldı

Aydın Valisi Hüseyin Aksoy'un eşi Sayın Hülya Aksoy'un koordinatörlüğünde kadınların sağlığını korumak ve yaşam kalitelerini yükseltmek amacıyla hayata geçirilen 'Kadın Sağlığı Eğitim Projesi' nin tanıtım toplantısı Efeler İlçesinde yapıldı.

Aydın Valisi Hüseyin Aksoy'un eşi Sayın Hülya Aksoy'un koordinatörlüğünde kadınların sağlığını korumak ve yaşam kalitelerini yükseltmek amacıyla hayata geçirilen 'Kadın Sağlığı Eğitim Projesi' nin tanıtım toplantısı Efeler İlçesinde yapıldı.

Hidayet Sayın Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen toplantıya; Aydın Valisi Hüseyin Aksoy'un eşi Hülya Aksoy, Efeler Kaymakamı Cemal Şahin ve eşi Dr. Gülay Topçu Şahin, Efeler Belediye Başkanı M. Fatih Atay'ın eşi Güneş Atay, SGK İl Müdürü Zeynep Yılmaz, İl Nüfus Müdürü Gülçin Özkan, İl Sağlık Müdürü Osman Açıkgöz'ün eşi Filiz Açıkgöz, Efeler İlçe Sağlık Müdürü Dr. Oben Döndü, siyasi parti temsilcileri, daire amirleri, sivil toplum kuruluşu yöneticileri, mahalle muhtarları ve vatandaşlar katıldı.

Konuşmaların ardından Halk Sağlığı Hizmetleri Başkan Yardımcısı Uzm. Dr. Gülnur Saruhan, meme kanseri, rahim ağzı kanseri, kanserde erken teşhisin önemi, sağlıklı beslenme, kadına yönelik şiddet vb. kadın sağlığı ile ilgili eğitim sunumu gerçekleştirdi ve soruları cevaplandırdı. - AYDIN

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Hüseyin Aksoy Hülya Aksoy Efeler Aydın Yerel Haberler

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