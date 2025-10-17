Efeler'de 19 Ekim Muhtarlar Günü Kutlandı

Haberler

Aydın'ın Efeler ilçesinde 19 Ekim Muhtarlar Günü, düzenlenen törenle kutlandı. Aydın Valiliği önünde gerçekleştirilen etkinlikte muhtarlar, halkın temsilcileri olarak önemi vurgulandı.

Başbakanlık Genelgesi ile 2015 yılından bu yana 19 Ekim günü kutlanan Muhtarlar Günü Efeler'de kutlandı. Aydın Valiliği önündeki Atatürk büstüne çelenk sunuldu ve ardından saygı duruşunda bulunup İstiklal Marşı okundu.

Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yapan Türkiye Muhtarlar Derneği Efeler Şube Başkanı Mimar Sinan Mahalle Muhtarı Gurbet Çamoğlu, "Muhtarlık müessesesi Osmanlı'dan Cumhuriyet'e taşınan ender kurumlardan biridir. Bizler bir yandan köy ve mahalle sakinlerinin devlet kurumlarıyla aracı bir rol oynarken diğer bir yandan da çağdaş kamu yönetimi anlayışının en temel ihtiyaçlarından biri olan katılımcılığın sağlanmasında önemli bir görev yerine getirmekteyiz. Yerel iradeyi temsil eden kurumlar arasında toplumsal barışın sağlandığı müesseselerden biri olduğu unutulmamalıdır. Çünkü temsil gücünü Türkiye Cumhuriyeti mühründen alan bu müessese siyasallaşmış tek çözüm merkezidir. Yerel demokrasinin en kadim örneğini temsil eden muhtarlık teşkilatı devletimizin her noktasındaki kurumsal temsilciliğidir. Muhtarlarımız hayatın her alanında vatandaşlarımızın birinci derece muhatabı, devletin ilk hissedildiği, sorunların çözüme kavuşturulmasında toplumsal dayanışmanın birlik ve beraberliğinde simgesi olmuştur. Bu duygu ve düşüncelerle tüm muhtarlarımızın Muhtarlar Günü'nü kutluyor, ebediyete intikal etmiş tüm muhtarlarımızı da rahmetle anıyorum" dedi.

Efeler ilçesinde görev yapan muhtarların katıldığı tören, günün anısına toplu fotoğraf çekimi ile son buldu. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
