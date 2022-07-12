Efeler Belediyesi Şehir Tiyatrosu, Sardes Uluslararası Tiyatro Şenliği'ne Katılacak

Efeler Belediyesi Şehir Tiyatrosu (EBŞT), Sardes 7. Uluslararası Dionysos Şenliği ve Tiyatro Eğitim Kampı'na katılacak.

Manisa Salihli'de bulunan Lidya Krallığı'nın başkenti Sardes Antik Kenti Artemis Tapınağı bölgesinde 14 Temmuz – 22 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek etkinlikte, Efeler Belediyesi Şehir Tiyatrosu doğaçlama tiyatro gösterisi gerçekleştirecek. EBŞT sanat yönetmeni dramaturg-yazar Serkan Fırtına 'Tiyatro Eleştirisi Atölyesi' ile şehir tiyatrosu oyuncu ve eğitmenlerinden Mehmet Emektar ise 'Oyunculukta Amaç ve Engeller Atölyesi' adlı eğitim verirken, Efeler Belediyesi Şehit Tiyatrosu ekibi, 16 Temmuz akşamı Doğaçlama Tiyatro oyunu sahneleyecek.

Şenlik, tiyatro sanatının doğduğu ve tüm dillerde söylenen Theatron kelimesinin ilk kullandığı yer olan, tiyatro tanrısı olarak da bilinen Dionysos'un yaşadığı topraklarda, Lidya Krallığı'nın başkenti Sardes'te birçok sanatçı ve sanatseverin katkısıyla imece bir şekilde gerçekleştirilecek. Salihli Sart Mustafa Köyü Artemis Tapınağı bölgesinde, Paktalos Çayı (Sart Çayı) kenarında çadırlar kurulup, etkinlikler için mekanlar oluşturulacak.

Tiyatro sanatçıları arasında birlik, beraberlik ve dayanışma örneğinin sergileneceği şenliğin yürütücülüğünü Salihli'de bulunan Rasim Aşın Dionysos Tiyatro Evi yaparken; alanlarında uzman birçok kişi yazarlık, sanat eleştirisi, clown, oyunculuk, drama, yönetmenlik, pantomim gibi alanlarda ücretsiz olarak eğitim verecek. Kampta ayrıca sahne performansları, söyleşiler ve çeşitli sanat etkinlikleri gerçekleştirilecek.

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, "Efeler Belediyesi Şehir Tiyatromuzun tiyatro tarihinin önemli bölgelerinden Salihli Sardes'te uzun zamandır düzenlenen ve önemli bir tiyatro buluşması olan Sardes Uluslararası Tiyatro Şenliği ve Eğitim Kampı'na katılacak olmasından dolayı mutluyuz. İlçemizi temsil edecek olan Şehir Tiyatrosu eğitmenlerine ve öğrencilerine verimli bir kamp dönemi diliyorum. Bu güzel ve anlamlı buluşmayı gerçekleştiren değerli tiyatro emekçilerini ve gönüllülerini yürekten kutluyor, sanatın birleştirici ışığının hiç sönmemesini diliyorum" dedi.

ANKA / Yerel