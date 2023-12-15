Efeler Belediyesi Savrandere Mahallesi'ndeki Yolu Asfaltladı

Efeler Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, Savrandere Mahallesi'nde yıpranan yolun asfaltlanması için çalışma yaptı. Mahalle sakinleri, hızlı bir şekilde taleplerinin yerine getirilmesinden memnun olduklarını belirtti.

Efeler Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri görev ve sorumluluk alanındaki bölgelerde yaptığı çalışmalarla vatandaşların ulaşım konforunu yükseltmeye devam ediyor.

Efeler Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ilçedeki yolların bakım, onarım ve asfaltlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Savrandere Mahallesi sakinlerinin sıklıkla kullandıkları yol mevsimsel etkenler başta olmak üzere çeşitli nedenlerle yıprandı. Savrandere Mahallesi sakinleri sorunun çözülmesi için Efeler Belediyesi'ne başvurdu. Vatandaşların talebini yerine getirmek için harekete geçen Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, yolu asfaltla kapladı.

İsteklerinin hızlı bir şekilde yerine getirildiği için memnun olduklarını ifade eden Savrandere Mahallesi Muhtarı Rafet Adıgüzel, "Bu yol hem bizler hem de çevre mahallelerde yaşayanlar tarafından sıklıkla kullanılıyor. Vatandaşların daha iyi şekilde yolculuk edebilmesi için Efeler Belediyesi'ne başvuruda bulunduk. Çok hızlı şekilde talebimiz yerine getirildi. Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay ve çalışma arkadaşlarına çok teşekkür ederim" dedi. - AYDIN