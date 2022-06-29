Efeler Belediyesi'nden Tralleis Antik Kenti'ne Bakım - Haberler

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Efeler Belediyesi'nden Tralleis Antik Kenti'ne Bakım

ANKA - Yerel
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Efeler Belediyesi, Tralleis Antik Kenti’nde peyzaj ve bakım çalışması yaptı.

Efeler Belediyesi, Tralleis Antik Kenti'nde peyzaj ve bakım çalışması yaptı.

Efeler Belediyesi Park ve Bahçeler, Temizlik İşleri ve Mezarlıklar Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki rutin olarak sürdürdüğü çalışmaların yanı sıra, kentteki tarihi yapılarda da çevre düzenlemeleri yapıyor. Bu kapsamda Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay'ın talimatıyla halk arasında 'Üç Gözler' olarak bilinen Tralleis Antik Kenti'nde peyzaj çalışması yapıldı. Tralleis Antik Kenti'nde çevre düzenlemesi yapan ekipler, kalıntı ve eserlerin çevresinde yabancı ve kuru ot temizliğini tamamladı. Yapılan çalışmalarla vatandaşların antik kenti daha sağlıklı ve temiz bir ortamda ziyaret etmeleri sağlanıyor.

ANKA / Yerel

Mezarlıklar Müdürlüğü Efeler Yerel Haberler

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