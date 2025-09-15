Edremitli Öğrenciler TEKNOFEST'e Katılmaya Hak Kazandı

Balıkesir'in Edremit ilçesinden öğrenciler, bu yıl İstanbul'da düzenlenecek olan TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'ne "Anlık Nabız Sistemi (ANS)" projesiyle katılmaya hak kazandı.

Edremit Fernur Sözen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Gürhan Kuştutan ile öğrenciler Efe Ali Bozkurt ve Haktan Yağız Alakuş, 17-21 Eylül 2025 tarihleri arasında İstanbul Atatürk Havalimanı'nda düzenlenecek TEKNOFEST'te ilçeyi temsil edecek.

Festival öncesinde, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ramazan Esmen'i ziyaret eden okul idarecisi ve öğrenciler, projeleri hakkında detaylı bilgi verdi. Öğrencilerin çalışmalarını takdirle karşılayan İlçe Milli Eğitim Müdürü Esmen, "Geleceğin teminatı olan öğrencilerimize TEKNOFEST yolculuklarında başarılar diliyorum. Bu projede emeği geçen okul yöneticilerimize ve öğretmenlerimize teşekkür ederim." dedi. - BALIKESİR