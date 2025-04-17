Edremit'te Zeytin Budamacılığı Kursu Tamamlandı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde Halk Eğitimi Merkezi tarafından düzenlenen zeytin budamacılığı kursu, sahada yapılan uygulamalı eğitimlerle sona erdi.

Edremit Halk Eğitimi Merkezi bünyesinde açılan zeytin budamacılığı kursunda kursiyerler, teorik bilginin ardından sahada öğretmen eşliğinde zeytin ağaçlarında budama çalışmaları gerçekleştirdi. Uygulamalı eğitimlerle tamamlanan kursta katılımcılar, zeytin budama tekniklerini yerinde öğrenme fırsatı buldu.

Yetkililer, tarım alanında verilen bu tür mesleki kursların bölgedeki üreticiler için önemli bir katkı sunduğunu belirtti. Kursu başarıyla tamamlayan kursiyerlere sertifikaları verilecek.

Edremit Halk Eğitimi Merkezi tarafından yapılan açıklamada, "Kursumuz öğretmenimiz rehberliğinde sahada yapılan budama örnekleriyle tamamlanmıştır. Tüm kursiyerlerimize başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi. - BALIKESİR