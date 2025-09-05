Edremit'te İlçe Milli Eğitim Müdürü Esmen'den okul ziyaretleri

Balıkesir'in Edremit İlçe Milli Eğitim Müdürü Ramazan Esmen ve beraberindeki heyet, ilçedeki okulları ziyaret ederek eğitim faaliyetleri hakkında bilgi aldı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Ramazan Esmen ve Şube Müdürü Mesut Polat, Şehit Öğretmen Necmettin Yılmaz Anaokulu ile TOBB Edremit Körfez Özel Eğitim Uygulama Okulu'nu ziyaret etti.

Ziyaretlerde, okul yöneticilerinden okulların genel durumu, öğrenci ihtiyaçları ve eğitim kalitesini artırmaya yönelik çalışmalar hakkında bilgi alındı. İlçe Milli Eğitim Müdürü Esmen, öğrenci odaklı eğitim anlayışının önemine vurgu yaparak, okulların ihtiyaçlarını yerinde görme ve eğitim kalitesini yükseltme çalışmalarının devam edeceğini belirtti. - BALIKESİR