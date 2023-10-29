Edremit'te Cumhuriyet'in 100. Yılı Coşkuyla Kutlandı

Cumhuriyetin 100. Kuruluş yıldönümü Edremit ilçesinde büyük bir coşku içerisinde kutlandı. Şehit Hamdibey Meydanı'nda gerçekleştirilen törenler yoğun bir katılımla gerçekleştirildi.

Edremit ilçesindeki Cumhuriyetin 100. Yılı kutlamaları kaymakamlık makamında tebriklerin kabul edilmesiyle başladı. Kaymakam Ahmet Odabaş, CHP Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin, 19. Komando Tugayı ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ergün Fidan, Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, protokolün tebriklerini kabul etti. Cumhuriyet Bayramı kutlamaları ardından Şehit Hamdibey Meydanı'nda devam etti. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Kaymakam Ahmet Odabaş, 19. Komando Tugayı ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ergün Fidan, Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, tören alanında bulunanların bayramını kutladı. Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş, günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yaptı. Odabaş, tüm Edremitlilerin ve vatandaşların bayramını kutladı.

ÖĞRENCİLERDEN 100. YILA ÖZEL GÖSTERİLER

Cumhuriyetin 100. Yıldönümü nedeniyle düzenlenen resim, şiir, kompozisyon yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi. Öğrenci grupları tarafından Cumhuriyetin 100. yılına özel olarak hazırlanan gösteriler sunuldu. Askeri erkan, öğrenci grupları ve kamu kurum ve kuruluşlarının geçit töreni ile program sona erdi.

BİSİKLET İLE FRANSA'DAN EDREMİT'E GELDİ

Cumhuriyetin 100. Yılı nedeniyle Fransa'dan Edremit'e gelmek üzere bisikleti ile yola çıkan Bekir Aysan, tören geçişinin sonunda karşılandı. Bisikletinde ki Türk Bayrağı'nı Kaymakam Ahmet Odabaş'a takdim etti. Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan'da Bekir Aysan'ı tebrik etti.

Resmi törenlerin ardından Edremit Belediyesi Atatürk Gençlik Merkezi'nde 'Cumhuriyetin 100. Yılı Atatürk Sergisi' ve 'Cumhuriyetimiz 100 yaşında' konulu söyleşi gerçekleştirildi.