Edremit'te Akdeniz Meyve Sineği Popülasyonu Üzerine Takip Çalışmaları
Balıkesir'in Edremit ilçesinde Akdeniz meyve sineği popülasyonunu izlemek amacıyla tuzaklar yerleştirildi. Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli, düzenli sayımlarla zararlı yoğunluğunu tespit ediyor.
Balıkesir'in Edremit ilçesinde Akdeniz meyve sineği (Ceratitis capitata) popülasyonuna karşı yürütülen takip çalışmaları devam ediyor.
Edinilen bilgiye göre, Edremit İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli tarafından zararlı yoğunluğunu izlemek amacıyla belirlenen alanlara tuzaklar yerleştirildi. Bu tuzaklarda düzenli aralıklarla yapılan sayımlarla, Akdeniz meyve sineğinin popülasyon yoğunluğu tespit edilerek mücadele zamanlaması planlanıyor.
Üreticilerin iş birliği ve hassasiyetine teşekkür eden yetkililer, sağlıklı ve verimli bir üretim sezonu temennisinde bulundu. - BALIKESİR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel