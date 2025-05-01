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Edremit'te 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlandı

Edremit'te 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlandı
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Balıkesir'in Edremit ilçesinde işçi sendikaları öncülüğünde 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla yürüyüş ve kutlama programı düzenlendi.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde işçi sendikaları öncülüğünde 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla yürüyüş ve kutlama programı düzenlendi.

Sabah saat 10.00'da Edremit Vergi Dairesi önünde toplanan sendika üyeleri ve katılımcılar, ellerinde pankartlar ve sloganlarla Azerbaycan Caddesi üzerinden Şehit Hamdibey Meydanı'na yürüyüş gerçekleştirdi. Kortej yürüyüşü renkli görüntülere sahne olurken, çevredeki vatandaşlar da alkışlarla destek verdi.

Şehit Hamdibey Meydanı'nda devam eden kutlama programında ilk olarak katılımcı kortejler meydandaki yerlerini aldı. Ardından program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Programın devamında günün anlam ve önemine ilişkin konuşmalar yapıldı. Konuşmacılar, emekçilerin hak mücadelesine vurgu yaparak birlik ve dayanışma mesajları verdi. Kutlama, sahnede gerçekleşen konser ile sona erdi. 1 Mayıs etkinlikleri, güvenlik güçlerinin aldığı önlemler eşliğinde olaysız bir şekilde tamamlandı. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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