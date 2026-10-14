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Edremit Kızılkeçili'de 15 muhtarın fotoğrafına yer verildi, 11'i hayatta değil

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Edremit Kızılkeçili'de 15 muhtarın fotoğrafına yer verildi, 11'i hayatta değil
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Edremit Kızılkeçili Mahallesi'nde muhtarlık binasında, 1930'dan beri görev yapan 15 muhtar için fotoğraf köşesi oluşturuldu. Muhtar İsmail Ercan Paksoy, fotoğrafı bulunan 15 muhtardan 11'inin hayatta olmadığını ve köşenin yerli yabancı herkesin ilgisini çektiğini söyledi.

Edremit İlçesinde, turistik Kızıkeçili kırsal mahalesinde, muhtarlık binasında 1930 yılından beri görev yapmış muhtarların fotoğraflarına yer verildi. Kırsal Mahallenin bin 600 nüfusa sahip olduğunu kaydeden Kızılkeçili Muhtarı İsmail Ercan Paksoy, fotoğrafları bulunan 15 muhtardan 11'nin hayatta olmadığını söyledi.

Edremit'te Akçay'a 3 kilometre uzaklıktaki Kızılkeçili Mahallesinde bu güne kadar görev yapmış olan 15 muhtar için köşe hazırlandı. Muhtarlık binasında 15 muhtarın fotoğrafının yer aldığını kaydeden muhtar İsmail Ercan Paksoy, "Köyümüz'de 1930 yılından beri görev yapmış olan muhtarlar için bir köşe oluşturduk. Burada fotoğrafı olan 15 muhtardan 11'i hayatta değil. Muhtarlar köşesi, yerli yabancı herkesin ilgisini çekiyor" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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