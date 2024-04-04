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Edremit Kaymakamı Sahil Güvenlik Personeliyle İftar Yemeğinde Buluştu

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Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş, ilçede görev yapan Sahil Güvenlik personeliyle iftar yemeğinde bir araya geldi.

Kaymakam Ahmet Odabaş, Ramazan ayında iftar sofralarına konuk olmaya devam ediyor. Akçay Sahil Güvenlik personeliyle de iftar yemeğinde bir araya gelen Kaymakam Odabaş'a; Akçay Sahil Güvenlik Komutanı Murat Dede eşlik etti.

İftar sonrası personelle sohbet eden Kaymakam Odabaş, yaklaşan Ramazan Bayramı'nı tebrik ederek, görevlerinde başarılar diledi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Ramazan Bayramı Ahmet Odabaş Edremit İftar Yerel Politika Güncel Haberler

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