Edremit Kaymakamı Sahil Güvenlik Personeliyle İftar Yemeğinde Buluştu

Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş, ilçede görev yapan Sahil Güvenlik personeliyle iftar yemeğinde bir araya geldi.

Kaymakam Ahmet Odabaş, Ramazan ayında iftar sofralarına konuk olmaya devam ediyor. Akçay Sahil Güvenlik personeliyle de iftar yemeğinde bir araya gelen Kaymakam Odabaş'a; Akçay Sahil Güvenlik Komutanı Murat Dede eşlik etti.

İftar sonrası personelle sohbet eden Kaymakam Odabaş, yaklaşan Ramazan Bayramı'nı tebrik ederek, görevlerinde başarılar diledi. - BALIKESİR