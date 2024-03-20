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Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş, Ramazan ayında iftar sofralarında misafir olmaya devam ediyor

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Balıkesir'in Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş, Ramazan ayı boyunca toplumun tüm kesimlerini kapsayacak şekilde iftar sofralarına misafir olmaya devam ediyor.

Bu çerçevede aile ziyaretleri gerçekleştiren Kaymakam Odabaş, eşi Ayşe Odabaş ile birlikte Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'nın Vefa projesinden faydalanan Şakir-Ayşe Göçmez ailesinin iftar sofrasına misafir oldu.

Ramazan ayının birlik beraberlik ayı olduğunu kaydeden Kaymakam Odabaş; "Ramazan ayı boyunca fırsat buldukça vatandaşlarımızın sofralarına misafir oluyoruz. Vatandaşlarımızın sıkıntı ve dertlerini dinleyerek çözüm noktasında yardımcı oluyoruz. Bugünde bizi evlerinde ağırlayan Göçmez ailesine teşekkürlerimi sunuyorum" dedi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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