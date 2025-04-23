Edremit Kaymakamı, 23 Nisan'da Minik Kaymakamı Ağırladı

Balıkesir'in Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında Salih Korkut Budaras İlkokulu 3-B sınıfı öğrencisi Berensu Yılmaz'ı makamında ağırladı. Ziyarette Okul Müdürü İzzet Kızmaz ve sınıf öğretmeni Gülşen Menteş Ersin de hazır bulundu.

Kaymakam Odabaş, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 105. yıl dönümünü kutlayarak, 23 Nisan'ın tarihi anlam ve önemine dikkat çekti. Geleceğin teminatı olan çocukların her alanda desteklenmesi gerektiğini vurgulayan Kaymakam Odabaş, temsili olarak makam koltuğunu Berensu Yılmaz'a devretti.

Minik kaymakam Berensu ile sohbet eden Odabaş, öğrencinin okul hayatı, ilgi alanları ve hayalleri hakkında bilgi aldı. Ziyaretin sonunda Berensu Yılmaz'a çeşitli hediyeler takdim edildi.

Günün anlam ve önemine ilişkin açıklamada bulunan Kaymakam Odabaş, "Bugün, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 105. yıl dönümünü ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklarımıza armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı büyük bir coşku ve gururla kutluyoruz. Bu anlamlı günde çocuklarımızla bir araya gelmek bizler için en büyük mutluluk kaynağıdır. Tüm Edremitli çocuklarımızın ve halkımızın bayramını en içten dileklerimle kutluyorum" dedi.

Ziyaret, hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi. - BALIKESİR