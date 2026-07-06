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İmam Hatip Lisesi mezunları pilav gününde hasret giderdi

İmam Hatip Lisesi mezunları pilav gününde hasret giderdi
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Balıkesir Edremit'teki Anadolu İmam Hatip Lisesi, 39. Geleneksel Mezunlar Buluşması ve Pilav Günü'nde eski mezunlar, öğretmenler ve davetlileri bir araya getirdi. İlçe Milli Eğitim Müdürü'nün de katıldığı etkinlikte birlik ve beraberlik vurgusu yapıldı.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde köklü bir geçmişe sahip olan Edremit Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu tarafından düzenlenen 39. Geleneksel Mezunlar Buluşması ve Pilav Günü, eski mezunları, emektar öğretmenleri ve davetlileri bir araya getirdi. Okul bahçesinde gerçekleştirilen organizasyona katılım yoğun oldu.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Esmen yalnız bırakmadı

Geleneksel buluşma programına Edremit İlçe Milli Eğitim Müdürü Ramazan Esmen de katılarak eğitim camiası ve mezunlarla bir araya geldi. Oldukça samimi ve sıcak bir atmosferde geçen etkinlikte, okul sıralarında geçen eski yılların anıları yad edildi. Yıllar sonra bir araya gelen mezunlar, dönem arkadaşları ve kendilerini yetiştiren öğretmenleriyle hasret gidererek yeniden buluşmanın ve vefa göstermenin mutluluğunu yaşadı.

"Amacımız birlik ve beraberliği güçlendirmek"

Etkinliğin ev sahipliğini üstlenen Okul Müdürü Mahmut Bulduk, bu anlamlı buluşmaların önemine dikkat çekti. Geleneksel hale gelen pilav gününün okulun köklü geçmişini canlı tutmak açısından kıymetli bir köprü olduğunu ifade eden Bulduk, mezunlar arasındaki birlik, beraberlik ve bağları güçlendirmeyi hedeflediklerini belirterek programa katılarak kendilerini yalnız bırakmayan tüm misafirlere teşekkür etti. Geleneksel pilav ikramının ardından program sohbetlerle devam etti. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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