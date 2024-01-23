Edremit Belediyesi Atatürk Gençlik Merkezi'nde Ücretsiz Kurslar Veriliyor

Edremit Belediyesi Atatürk Gençlik Merkezi'nde ücretsiz üniversiteye hazırlık kursları veriliyor. 350'ye yakın kursiyerin katıldığı diğer kurs programları ise yoğun ilgi görmeye devam ediyor.

Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan'ın önemli projelerinden biri olan 9 Eylül 2022'de hizmete giren Atatürk Gençlik Merkezi gençlerin ilgi odağı haline geldi. Edremit Belediyesi Kültür Müdürlüğü tarafından Atatürk Gençlik Merkezi'nde açılan ücretsiz kurslara talep artıyor.

Üniversiteye hazırlık kurslarına katılan gençler haftanın her günü eğitim görüyor. Bunun yanı sıra halk oyunları ve dans kursları salı ve perşembe, pilates kursları pazartesi, salı ve perşembe, enstrüman kursları pazartesi, salı, çarşamba, resim kursları salı, perşembe, akıl ve zeka oyunları kursları salı, perşembe, İngilizce kursları ise salı günleri yapılıyor. Halk Eğitim Merkezi işbirliği ile yapılan kurslar da tatil sonrası devam edecek.

Kurslar ile beraber yine ücretsiz olarak Gençlik Merkezi bünyesinde ücretsiz güzellik uzmanı, diyetisyen ve psikolog hizmeti de veriliyor. Tüm kurslarda toplam 350'ye yakın kursiyerin yer aldığı Atatürk Gençlik Merkezi'nde, kurslar ile ilgili mesai saatleri içerisinde 444 85 10 numaralı telefon detaylı bilgi almak için açık olacak.