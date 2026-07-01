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Edremit Devlet Hastanesi Altınoluk Semt Polikliniği hizmete açıldı

Edremit Devlet Hastanesi Altınoluk Semt Polikliniği hizmete açıldı
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Balıkesir'in Edremit ilçesinde yaz sezonuyla artan nüfus ve sağlık talebini karşılamak için Altınoluk Semt Polikliniği açıldı. Kaymakam Ahmet Odabaş'ın ziyaret ettiği poliklinikte acil, dahiliye, müşahede ve laboratuvar birimleri yer alıyor. Günlük 200-300 hastaya hizmet verilmesi hedefleniyor.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde yaz sezonuyla birlikte artan nüfus yoğunluğu ve sağlık taleplerini karşılamak amacıyla planlanan Edremit Devlet Hastanesi Altınoluk Semt Polikliniği, kapılarını vatandaşlara açtı.

Kaymakam Odabaş'tan yeni polikliniğe ziyaret

Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş, Altınoluk Mahallesi'nde faaliyete geçen semt polikliniğini bizzat ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Hamiyyet-Ferudun Sözen İlkokulu'nun giriş katında konuşlandırılan poliklinikte görevli sağlık personeliyle bir araya gelen ve yürütülen çalışmalar hakkında detaylı bilgi alan Kaymakam Odabaş, merkezde tedavi gören vatandaşlarla da yakından ilgilenerek geçmiş olsun dileklerini iletti.

Tam teşekküllü sağlık hizmeti

Yaz sezonu boyunca vatandaşlara yerinde sağlık hizmeti sunacak olan poliklinik, güçlü altyapısı ve birimleriyle dikkat çekiyor. Tam teşekküllü olarak hizmet veren merkez bünyesinde; 1 Acil Polikliniği, 1 Dahiliye (İç Hastalıkları) Polikliniği, müşahede odası ve laboratuvar birimleri yer alıyor. Toplam 10 uzman sağlık ve hasta kayıt personelinin mesai yürüttüğü poliklinikte, günlük ortalama 100-150 Dahiliye ve 100-150 Acil servis hastasına şifa dağıtılması hedefleniyor.

Merkeze gitmeye gerek kalmadı

30 Ağustos 2026 tarihine kadar kesintisiz hizmet vermeye devam edecek olan poliklinik, özellikle bölgedeki yaşlı nüfus için büyük bir kolaylık sağladı. Kronik rahatsızlıkları bulunan vatandaşların ilaç ve rapor düzenleme işlemleri artık yerinde çözüme kavuşturuluyor. Bu sayede Altınoluk ve çevre mahallelerde ikamet eden vatandaşlar ile tatilciler, sağlık hizmeti almak için Edremit ilçe merkezine gitmek zorunda kalmadan kaliteli ve hızlı sağlık hizmetine anında ulaşabiliyor. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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