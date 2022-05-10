Edirneli Yurttaş, Annesini Yangından Kurtardı

EDİRNE (ANKA) - GÖKHAN TUZLADAN

Edirne'nin Çavuşbey Mahallesi'nde yaşayan Seher Gezgin, mutfakta yemek pişirirken kıyafetinin tutuşması ile alevlerin ortasında kaldı. Gezgin'i, o sırada işten eve gelen oğlu kurtardı.

Edirne'nin Çavuşbey Mahallesi'nde yaşayan Seher Gezgin isimli 62 yaşındaki kadın, yumurta pişirmek istediği sırada bir anda alevler içinde kaldı. Annesinin alevler içerisinde olduğunu gören Çağrı Gezgin önce elleri ile müdahale yapmak istese de başarılı olamayınca üzerini battaniye ile örttü.

Yaşanan olayın ardından Çağrı Gezgin 112'yi arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Seher Gezgin'e ilk müdahaleyi yaptı ve kadının el ve kol bölgesinde yanıklar oluştuğunu gördü.

Yapılan ilk müdahalenin ardından yaşlı kadın tedavisi için Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Acil servisine kaldırıldı. Yaşanan olayı anlatan Çağrı Gezgin annesinin üzerinin alevler içinde kaldığını gördüğünü ve üzerine battaniye atarak yanan annesini kurtardığını belirtti. Polis yaşanan olayın ardından soruşturma başlatırken, ifadesine başvurulmak üzere oğlu Çağrı Gezgin'i karakola götürdü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.