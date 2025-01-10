Edirneli Gazeteciler, Çalışan Gazeteciler Günü'nde Hak Mücadelesi Verdi

(EDİRNE) - Edirne'de 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nde yapılan basın açıklamasında gazeteci Işık Koç, "Bugün tam da bir mücadele günü olan 10 Ocak'ta şunu söylemek isteriz. Biz Edirneli gazeteciler olarak bu haklarımızı elde edene kadar mücadelemizi sürdüreceğiz ve diyoruz ki, inadına sendika, inadına örgütlü çalışma hayatı" ifadesini kullandı.

Edirne'de çalışan gazeteciler 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nde Saraçlar Caddesi'nde basın açıklaması yaptı. Basın açıklamasına diğer meslek örgütlerinden de destek geldi. Basın açıklamasını okuyan gazeteci Işık Koç, gazecilerin zor şartlar altında çalıştığını, basında sendikalaşmanın gerekli olduğunu ifade etti. Koç, şunları kaydetti:

"42 gün yıllık izini olan arkadaşlarımız sadece 15 gün yıllık izin yapabiliyor"

"Gazeteciler olarak, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü her yıl buruk kutluyoruz. Sorunlarımız aynı, ama çözüm yok. 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü, Türk basın tarihinde birlik ve mücadelenin simgesidir. Türk basını bugünü bir bayram olarak kutlar ama bizim bayramımız maalesef yok. Basın sektöründe mesleki ve sendikal örgütlenme oranı epey düşüktür. Sendikaya üye olan bir basın çalışanı eninde sonunda işten çıkarılmayla karşı karşıya kalıyor, mobing görüyor. İşsiz kalan gazeteci arkadaşlarımızın sayısı her geçen gün artıyor. Mesleğimiz itibarsızlaştırılıyor. Özlük haklarımızın neredeyse hiçbirini alamıyoruz. Gazeteciler, asgari ücrete çalıştırılıyor, maaşlarını geç alan arkadaşlarımız var. Yıllık izinlerimizi kullanamıyoruz. 42 gün yıllık izini olan arkadaşlarımız sadece 15 gün yıllık izin yapabiliyor. Öğle yemeği hakkına sahip olmayan arkadaşlarımızın sayısı çok fazla. Öğle yemeği hakkına sahip olan arkadaşlarımız da çalışma temposundan dolayı öğle yemeğini akşam yiyor. Biz özlük haklarımızı istiyoruz ve verilene kadar mücadelemizi sürdüreceğiz. Bugün tam da bir mücadele günü olan 10 Ocak'ta şunu söylemek isteriz; Biz Edirneli gazeteciler olarak bu haklarımızı elde kadar mücadelemizi sürdüreceğiz. ve diyoruz ki, inadına sendika, inadına örgütlü çalışma hayatı."

Gazeteci Tamer Yavuz ise, "Gazeteci abilerimizin, ablalarımızın haklarını 212 sayılı kanunla aldık. Fakat bugün biz bu haklardan yararlanamıyoruz. En büyük hedefimiz bu haklardan tekrar yararlanmak. 212 sayılı kanun zaten bizleri koruyan bir kanun, fakat hiçbir zaman biz bunu elde edemedik. Sadece bunu istiyoruz, başka bir amacımız yok" diye konuştu.