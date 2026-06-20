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Teknoloji tarlaya indi: Çiftçi dronla saman balyası taşıyor

Teknoloji tarlaya indi: Çiftçi dronla saman balyası taşıyor
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Edirne'de bir çiftçi, tarla çalışmalarında kullandığı dronu bu kez saman balyası taşımak için kullandı. Dron yardımıyla balyaları traktör römorkuna yükleyen çiftçi, zamandan tasarruf etti ve sosyal medyada ilgi gördü.

Edirne'de bir çiftçi, tarla çalışmalarında kullandığı dronu bu kez farklı bir amaç için kullanarak saman balyası taşıdı. Teknolojiyi günlük işlerine entegre eden çiftçi, saman balyalarını dron ile traktör römorkuna yüklüyor.

Dron yardımıyla saman balyasını bir noktadan başka bir noktaya taşıyan çiftçi, hem zamandan tasarruf etti hem de izleyenlere ilginç görüntüler sundu. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler kısa sürede ilgi görürken, birçok kullanıcı çiftçinin pratik çözümünü takdir etti.

Tarımda teknolojinin kullanımının her geçen gün arttığını belirten vatandaşlar, bu tür yenilikçi uygulamaların gelecekte daha yaygın hale gelebileceğini ifade etti. Çiftçinin dron ile saman balyası taşıdığı anlar ise izleyenlerden tam not aldı. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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