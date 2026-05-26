Arefe gününde şehit aileleri Edirnekapı Şehitliği'nde buluştu

Arefe gününde şehit aileleri ve yakınları Eyüpsultan'da bulunan Edirnekapı Şehitliğini ziyaret etti.

Kurban Bayramı arefesinde şehit yakınları sabah erken saatlerden itibaren Edirnekapı Şehitliği'ne ziyarette bulundu. Şehit yakınları mezar başlarında Kur'an-ı Kerim okudu, kabirlerin bakımını yaptı ve mezar taşlarını yıkadı.

"Vatan için bir evladımızı verdik"

2022 yılında oğlu şehit olan Cemalettin Koç, "Biz, sadece bugün için değil her gün buradayız. Burası bizim ikinci evimiz. Sürekli buradayız. 2022'de şehit oldu benim oğlum. Onsuz şimdi 4'üncü yılını kutluyoruz. Zor, çok zor. Allah kimseye evlat acısı vermesin ama bir taraftan da tabii gururluyuz. Allah'a hamd ediyoruz. Oğlumuz şehit oldu. Vatan için bir evladımızı verdik. Bu da bizi çok gururlandırıyor" dedi.

"O özlemine hiçbir kelime bulamam"

Şehit annesi Emine Koç ise "Kaçıncı bayram, kaçıncı arefe bıraktım artık saymayı. Yine bir arefe günü, yine bir bayram Enes'siz. Enes'im cennetin en güzel köşkünde, cennet bahçesinde. Burası bizim artık bir cennet bahçemiz oldu. Henüz 19 yaşındaydı askere gittiğinde. 20'inci yaşına da askere girdi. Bu cennet bahçesinin en küçüğü. Ne anlatsam ne söylesem o özlemine, hasretine hiçbir kelime bulamam. Buruk, bayramlarımız buruk" şeklinde konuştu.

"Her bayram buradayız"

Şehit yakını Osman Baki ise "Her zaman olduğu gibi her zaman evladımızın yanındayız. Geçen hafta seneyi devriyesiydi. Geçen hafta pazar günü mevlidini yaptık. Şehit olalı 10 yıl oldu. Her bayram buradayız, her zaman evladımızın yanındayız. Rabbim onların şefaatine bizleri nail eylesin. Tüm Müslüman aleminin bayramını kutluyorum" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı