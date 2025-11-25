Edirne Yıldırım Beyazıt Anadolu Lisesi'nin Yıkım Kararı Protesto Edildi

(EDİRNE) - Edirne Yıldırım Beyazıt Anadolu Lisesi (EYBAL) binasının depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle yıkılması ve buradaki öğrencilerin 1. Murat Anadolu Lisesi'nde eğitimlerine devam etmesi yönündeki karara eleştiriler devam ediyor. EYBAL'da çocuğu öğrenim gören bir veli, "öğrencilerin büyük bir kısmının okula devam edemediğini" bildirerek, çözüm bulunmasını istedi.

EYBAL binasının depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle yıkılması, buradaki öğrencilerin ise 1. Murat Anadolu Lisesi'nde eğitimlerine devam etmesi kararı alınmıştı.

Öğrenciler ve velileri ise bu kararları geçen günlerde Edirne Valiliği önünde protesto ettiler. Protestolar sırasında öğrencilerce yapılan açıklamalarda, EYBAL'ın Edirne'nin en iyi ve köklü okullarından biri olduğuna dikkat çekilerek, "Biz buraya LGS puanıyla geldik. Okulumuz Edirne'nin en iyi ve köklü okullarından biri" denildi.

Veliler de çocuklarının daha nitelikli sağlıklı ve güvenli ortamlarda eğitim görmelerini istediklerini dile getirdiler.

"Mağduriyetin giderilmesi için yetkililerden acil çözüm bekliyoruz"

Edirne Yıldırım Beyazıt Anadolu Lisesi'si öğrencileri ve velileri, Öğretmenler Günü dolayısıyla Atatürk Anıtı'na çiçek bıraktı.

Veliler adına açıklama yapan Bahattin Özkan, okulun deprem standartlarına uygun olmadığı gerekçesiyle yıkım kararı alınmasının ardından öğrencilerin geçici olarak Edirne 1. Murat Lisesi'ne alındığını ancak fiziki yetersizlikler ve yangın yönetmeliğine uygun olmayan koşullar nedeniyle öğrencilerin güvenli ve sağlıklı bir eğitim ortamından mahrum kaldığını ifade etti.

Özkan, şunları söyledi:

"Bu olumsuzluklar sebebiyle 17 Kasım 2025 tarihinden itibaren öğrencilerimizin büyük bir kısmı okula devam edememektedir. Öğrencilerimizin eğitim hakkının aksamaması, velilerimizin çaresizliği ve öğretmenlerimizin içinde bulunduğu zor koşullar bizleri üzmektedir. Çocuklarımız hak ettikleri güvenli bir okul binasında eğitim görene kadar bu mağduriyetin giderilmesi için yetkililerden acil çözüm bekliyoruz."

"Fiziki şartları beğenmediğimiz için itiraz ediyoruz"

Öğrenci velisi Aziz Avukatoğlu da 1. Murat Anadolu Lisesi'nde sınıfların çok dar ve uzun olduğunu bildirerek, şunları kaydetti:

"En arkadaki öğrencinin tahtayı görmesi imkansız, hocanın sesini bile duymayabilir. Sınıflar çok sıkışık. Biz 150 mevcutlu olan bir okula 340 kişi olarak üstüne geldik. Esas önemlisi merdivenler çok dar ve bütün kapılar içeri açılıyor. Bir yangın anında çocukların kaçma ihtimali yok. Tuvaletler yetersiz. Öğretmenler odası ve idarenin bulunduğu yerler bile çok yetersiz. Biz çözüm önerisini valilikten bekliyoruz. Bu okul şu okul olsun değil. Biz ne 1. Murat'taki öğrencilerden şikayetçiyiz ne de tavsiye ettiğimiz Hasan Sezai Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerinden şikayetçiyiz. Biz birlikte okumak istiyoruz ama sağlık ve konfor açısından çocuklarımızın düzgün eğitim alabileceği bir okulda okumalarını istiyoruz. Bir haftadır eylem yapmaya çalışıyoruz. Daha iyi şartlarda bir okula gitmek istediğimiz ve fiziki şartları beğenmediğimiz için itiraz ediyoruz. Tüm itirazlarımızın sebebi bu. Yoksa bizim ne Milli Eğitim ile ne Valilik ne de öğretmenlerimizle bir sıkıntımız var."