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Edirne İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Çalışmalarını Sürdürüyor

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Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele kapsamında bilgilendirme ve KADES Uygulamasının Tanıtımı çalışmalarını sürdürüyor. Trakya Üniversitesi Balkan Yerleşkesinde görev yapan güvenlik görevlilerine broşür dağıtımı ve bilinçlendirme eğitimi yapıldı.

Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekinlerinin, vatandaşlara Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele çerçevesinde bilgilendirme ve KADES Uygulamasının Tanıtımı bilinçlendirme ve bilgilendirme çalışmaları sürüyor.

Edirne İl Jandarma Komutanlığı, Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği ekipleri tarafından, Trakya Üniversitesi Balkan Yerleşkesinde görev yapan güvenlik görevlisi personele yönelik 6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun kapsamında broşür dağıtımı, Aile İçi Şiddetin Önlenmesine dair bilinçlendirme ile KADES mobil uygulamasının amaçları ve kullanımı doğrultusunda eğitim ve tanıtım faaliyeti icra edildi. Güvenlik personeline konu içerikli broşür dağıtıldı. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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