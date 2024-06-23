Edirne İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Çalışmalarını Sürdürüyor

Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekinlerinin, vatandaşlara Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele çerçevesinde bilgilendirme ve KADES Uygulamasının Tanıtımı bilinçlendirme ve bilgilendirme çalışmaları sürüyor.

Edirne İl Jandarma Komutanlığı, Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği ekipleri tarafından, Trakya Üniversitesi Balkan Yerleşkesinde görev yapan güvenlik görevlisi personele yönelik 6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun kapsamında broşür dağıtımı, Aile İçi Şiddetin Önlenmesine dair bilinçlendirme ile KADES mobil uygulamasının amaçları ve kullanımı doğrultusunda eğitim ve tanıtım faaliyeti icra edildi. Güvenlik personeline konu içerikli broşür dağıtıldı. - EDİRNE