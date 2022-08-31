Edirne haberi! Eğitim İş Edirne Şube Başkanı Akçay: "Öğretmenlik Meslek Kanunu Öğretmenleri Uzman ve Başöğretmen Diye Bölmeyi Hedeflemektedir"

Edirne yerel haberine göre Eğitim İş Edirne Şubesi, Öğretmenlik Meslek Kanunuyla ilgili Saraçlar caddesinde basın açıklamasında bulundu. Eğitim İş Edirne Şubesi Başkanı Murat Akçay, "Bu kanun adaletsizdir. Kanun zaten sözleşmeli, ücretli, kadrolu diye kategorize edilerek sömürülen öğretmenleri bu kez de uzman öğretmen, başöğretmen diye bölmeyi hedeflemektedir" dedi.

Eğitim İş Edirne Şubesi, Öğretmenlik Meslek Kanunuyla ilgili Saraçlar caddesinde basın açıklamasında bulundu. Eğitim İş Edirne Şubesi Başkanı Murat Akçay, "Bu kanun adaletsizdir. Kanun zaten sözleşmeli, ücretli, kadrolu diye kategorize edilerek sömürülen öğretmenleri bu kez de uzman öğretmen, başöğretmen diye bölmeyi hedeflemektedir" dedi.

Eğitim İş, Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun geri çekilmesi talebiyle yarından itibaren ülke genelinde 'Öğretmene Saygı' eylemine başlıyor. Eğitim İş Edirne Şubesi de bugün Saraçlar Caddesi'nde basın açıklaması yaptı. Açıklamaya Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan da katılarak destek verdi. Açıklamayı okuyan Şube Başkanı Murat Akçay, şöyle konuştu:

"İktidar, torba yasalardan da aşina olduğumuz bir taktikle, bu meslek kanununda da en büyük felaketleri en parlak paketlerle sarmalama yöntemine gitmiştir. Öğretmene müjde olarak sunulan meslek kanununun aslında ne olduğunu sendikamız ilk günden beri en gür şekilde anlatmıştır. Bu kanun hukuksuzdur.

"ÖĞRETMENLERE UZMAN DEĞİLSİNİZ DENEMEZ"

Bizler, Cumhuriyet aydınlanmasının ve onun önderi Başöğretmenimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün ve devrimlerinin yılmaz savunucusu eğitimcileriz. Bizler geleceğin mimarlarıyız. Bizler öğretmenleriz ve ne acıdır ki bugün burada mesleğimizin itibarını, emeğimizin onurunu korumak için bulunuyoruz. Çünkü 20 yıldır öğretmenliğe sistematik olarak itibar suikasti düzenleyenler, haklarını gasp edenler; bu kez hakaret niteliğindeki sözde meslek kanunuyla en büyük saldırıyı yapmaya girişmişlerdir.

Öğretmene danışılmaya bile lütfedilmeden, kuytu köşelerde yandaş sendikadan olur alınarak, Saray'dan inme biçimde hayatımıza sokulan Öğretmenlik Meslek Kanunu, bizlerin sorunlarını iyileştirmek bir yana dursun omzumuzdaki yükleri ağırlaştıracak ve mesleğimizi itibarsızlaştıracaktır. İktidar, torba yasalardan da aşina olduğumuz bir taktikle, bu meslek kanununda da en büyük felaketleri en parlak paketlerle sarmalama yöntemine gitmiştir. Öğretmene müjde olarak sunulan meslek kanununun aslında ne olduğunu sendikamız ilk günden beri en gür şekilde anlatmıştır. Bu kanun hukuksuzdur, çünkü öğretmenliğin bir uzmanlık mesleği olduğunun altını çizen ilgili yasalarla çelişmektedir. Hukuksuzdur çünkü her öğretmen uzmandır ve uzmanlık belgesi de diplomasıdır. Hukuksuzdur çünkü hayata geçerse eşit işe eşit ücret ilkesi okullarda tamamen tarihe karışacaktır. Hukuksuzdur çünkü, hukukun temel ilkeleri gereğince kazanılmış haklar geri alınamaz. Nasıl bir gecede mühendislere artık teknikersiniz denemiyorsa, öğretmenlere de artık uzman değilsiniz denemez! Bu kanun adaletsizdir. Kanun, zaten sözleşmeli, ücretli, kadrolu diye kategorize edilerek sömürülen öğretmenleri uzman ve başöğretmen diye bölmeyi hedeflemektedir. Bu kanun tehlikelidir, çünkü tahribatı sadece öğretmenlere değil tüm eğitim sistemine yönelik olacaktır. Öğrenciler ve veliler dahi, hangi unvana sahip öğretmenlerin sınıfında eğitim gördüğüne göre ayrışacaktır."