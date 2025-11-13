Edirne'den Gazze İçin Büyük Destek: 155 Bin Lira Bağış

Edirne İl Müftülüğü bünyesinde uzun yıllar imam hatip olarak görev yapan 80 yaşındaki Halil Delen ve öğretmen oğlu Mahmut Sami Delen, Gazze için düzenlenen hayır çarşısından elde edilen 155 bin 275 liralık geliri İl Müftülüğü'ne teslim etti.

Edirne İl Müftüsü Ercan Aksu'yu ziyaret eden Delen ailesi, topladıkları bağışı makbuz karşılığında Aksu'ya teslim etti. Müftü Aksu, desteklerinden dolayı Delen ailesine ve hayır çarşısına katkı sunan tüm vatandaşlara teşekkür ederek, Gazze'de yaşanan insanlık dramına karşı Edirneli hayırseverlerin büyük bir duyarlılık sergilediğini söyledi.

Aksu, "Hayırseverlerimizin desteğiyle bugüne kadar yaklaşık 4 milyon lira tutarındaki bağışı Edirne İl Müftülüğü aracılığıyla Gazzeli kardeşlerimize ulaştırdık. Halkımızın emaneti olan her türlü bağışı, Vakfımız vasıtasıyla Gazze'ye ulaştırmaya devam edeceğiz" dedi. - EDİRNE