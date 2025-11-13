Haberler

Edirne'den Gazze İçin Büyük Destek: 155 Bin Lira Bağış

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Edirne İl Müftülüğü bünyesinde uzun yıllar imam hatip olarak görev yapan Halil Delen ve oğlu Mahmut Sami Delen, Gazze için düzenlenen hayır çarşısından elde ettikleri 155 bin 275 lirayı İl Müftülüğüne bağışladı. Müftü Ercan Aksu, hayırseverlerin desteğiyle Gazze'ye toplamda yaklaşık 4 milyon lira ulaştırıldığını belirtti.

Edirne İl Müftülüğü bünyesinde uzun yıllar imam hatip olarak görev yapan 80 yaşındaki Halil Delen ve öğretmen oğlu Mahmut Sami Delen, Gazze için düzenlenen hayır çarşısından elde edilen 155 bin 275 liralık geliri İl Müftülüğü'ne teslim etti.

Edirne İl Müftüsü Ercan Aksu'yu ziyaret eden Delen ailesi, topladıkları bağışı makbuz karşılığında Aksu'ya teslim etti. Müftü Aksu, desteklerinden dolayı Delen ailesine ve hayır çarşısına katkı sunan tüm vatandaşlara teşekkür ederek, Gazze'de yaşanan insanlık dramına karşı Edirneli hayırseverlerin büyük bir duyarlılık sergilediğini söyledi.

Aksu, "Hayırseverlerimizin desteğiyle bugüne kadar yaklaşık 4 milyon lira tutarındaki bağışı Edirne İl Müftülüğü aracılığıyla Gazzeli kardeşlerimize ulaştırdık. Halkımızın emaneti olan her türlü bağışı, Vakfımız vasıtasıyla Gazze'ye ulaştırmaya devam edeceğiz" dedi. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
MSB, 20 askerimizin şehit olduğu kaza sonrası C-130'ların uçuşunu durdurdu

20 askerimizin şehit olduğu kaza sonrası C-130'larla ilgili yeni karar
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yürek burkan görüntülerin ardından Metin Keçeci konuştu

Karton toplarken görüntülenen ünlü oyuncu sessizliğini bozdu
20 şehit verdiğimiz uçak vurulmuş olabilir mi? Emekli korgeneral, 49 yıl önceki olayı hatırlattı

Emekli korgeneral, 49 yıl önceki 'Ermeni er' olayını hatırlattı
Maçta gol atmak isterken yanlışlıkla inanılmazı başardı

Maçta gol atmak isterken yanlışlıkla inanılmazı başardı
Trump imzaladı, altın fırladı! 3 haftanın zirvesinde

Trump imzaladı, altın fırladı
Yürek burkan görüntülerin ardından Metin Keçeci konuştu

Karton toplarken görüntülenen ünlü oyuncu sessizliğini bozdu
beIN Sports spikeri, canlı yayında gelen mesajla baba olacağını öğrendi

Canlı yayında gelen mesajla baba olacağını öğrendi
Galatasaray'da alarm! Tam 4 oyuncu aynı anda yok

Galatasaray'da alarm! Tam 4 oyuncu aynı anda yok
Benzine zam geliyor! İşte il il yeni fiyatlar

Araç sahipleri dikkat! Yine zam göründü
Muazzez Abacı'nın film gibi hayatı! Gözlerden uzak büyüttüğü bir kızı vardı

Abacı'nın film gibi hayatı! İşte gözlerden uzak büyüttüğü kızı
Fatih Ürek yaşam mücadelesi verirken miras iddiası ortalığı karıştırdı

Fatih Ürek canıyla mücadele ederken aile içinde kriz iddiası
Şampiyon olan futbolculara tam 250.000 dolar verdi

Çantadan çıkanı görünce donup kaldılar
Bahçelievler'de otoparkta yaşanan ilginç kaza kamerada

9 araca çarpıp, 5 metreden uçtu
Ağabeyi 37 bıçak darbesiyle öldürülen çocuğun sözleri ağlattı

Ağabeyi 37 bıçak darbesiyle öldürülen çocuğun sözleri ağlattı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.