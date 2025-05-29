Edirne'de Türkiye Çevre Haftası kutlamaları başladı

EDİRNE - Edirne'de, Türkiye Çevre Haftası kutlamaları renkli görüntülerle başladı. Etkinlikler çerçevesinde bando eşliğinde kortej yürüyüşü ve çelenk sunma töreni gerçekleştirildi.

Çevre ve Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından Türkiye Çevre Haftası dolayısıyla plastik kirliliği ile mücadele teması altında etkinlik düzenlendi. Kutlamalar çerçevesinde, temiz bir çevreye dikkat çekmek amacıyla ellerinde dövizler taşıyan öğrencilerden oluşan kortej, 25 Kasım Stadyumu önünde toplandı. Kortej, bando eşliğinde Atatürk heykeline kadar yürüyerek farkındalık oluşturdu. Tören, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Ayşe Sarı'nın çelenk sunumuyla başladı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından kürsüye çıkan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Ayşe Sarı günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yaptı.

Çevre Haftası'nın bu yıl "Plastik Kirliliği ile Mücadele" temasıyla 81 ilde eş zamanlı olarak kutlandığını söyleyen Sarı, "Bu yılki etkinlikler çerçevesinde plastik kirliliği ile mücadele plastik kirliliğiyle mücadele ele alınırken aynı zamanda sıfır atık felsefesini benimseyerek çevre bilincini artırmak, toplumu çevresel sorumluluğa teşvik etmek, doğal kaynakları korumak, iklim değişikliğine uyum, çevre kirliliğini azaltmak ve sürdürülebilir yaşamı teşvik etme hedeflerine ulaşmayı amaçlamaktadır" dedi.

"Her yıl okyanuslara 11 milyon tondan fazla plastik karışmaktadır"

Her yıl okyanuslara 11 milyon tondan fazla plastik karıştığına dikkat çeken Sarı, "Tek kullanımlık plastiklerin çoğu geri dönüştürülemediğinden çöplüklere ve okyanuslara gitmektedir. Plastik suya girdiğinde mikro plastiklere dönüşmekte bunlarda deniz yaşamı tarafından yutularak sağlık sorunlarına hatta ölümlere yol açmaktadır. Bu mikro plastiklere artık içme suyunda ve hatta sofra tuzunda dahi bulunabiliyoruz. Yaklaşık 100'ün üzerinde balık türünün plastik atıklarını tükettiğini gözlemlemiş bulunmaktayız. Sorun giderek kötüleşmekte. Tek kullanımlık plastiklere olan bağımlılığımızı azaltma ve küresel ısınmayla mücadelede gerçek bir fark oluşturmak için harekete geçme zamanımız geldi. Unutmayalım hepimizin bir dünyası var" ifadelerine yer verdi.

Törenin sona ermesinin ardından vatandaşlara fidan dağıtıldı. Hafta boyunca çevreye duyarlılığa dikkat çekmek amacıyla çeşitli etkinlikler gerçekleştirilecek.