Edirne'de Tunca Nehri Taştı, Sarayiçi'nin Bir Bölümünü Su Bastı

(EDİRNE) - Edirne'de ve çevresinde etkili olan yağışlar nedeniyle Tunca Nehri yer yer taştı. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin yapıldığı Sarayiçi'nin bazı alanları da sular altında kaldı.

Edirne'de, Bulgaristan ve çevresindeki bölgelerde etkili olan yağışlar nedeniyle Tunca Nehri'nin bazı bölümlerinde taşkınlar oluştu.

Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin yapıldığı Sarayiçi'nin bir kısmı da su altında kaldı. Nehir seviyesinin artışı, ağaların heykellerine kadar ulaştı. Sarayiçi Er Meydanı'na ulaşımı sağlayan Kanuni Köprüsü'nde su seviyesi yükseldi. Köprüde ulaşım açık olmakla birlikte, gözleri suyla dolmaya başladı.

Meriç Nehri'ndeki su debisi de yükselmeye devam ediyor.

Kaynak: ANKA