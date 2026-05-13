Edirne'de temsili askerlik töreninde duygu dolu anlar yaşandı: Özel bireyler askere uğurlandı

Edirne'de Engelliler Haftası dolayısıyla düzenlenen "Farkındalık ve Temsili Asker Kınası Programı" duygu dolu anlara sahne oldu.

Edirne İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen programda özel bireyler, aileleri ve davetliler unutulmaz bir gün yaşadı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan programda günün anlam ve önemine ilişkin konuşmalar yapıldı.

Okul Müdürü Emine Esra Madalı, günün anlam ve önemine ilişkin konuşmasında özel bireylerin topluma kazandırılması ve yaşam kalitelerinin artırılmasının çok önemli olduğunu söyledi.

Programda temsili askerlik görevini icra edecek özel bireylerden Enes Kılıç "Akıncılar" isimli şiirini okudu. Kılıç katılımcılardan büyük alkış topladı.

Davul zurna eşliğinde gönüllerince eğlendiler

Program öncesi engelli bireyler davul zurna eşliğinde gönüllerince eğlendi. Program boyunca sahne alan özel öğrencilerin gösterileri izleyenlerden büyük alkış aldı. Edirne Özel Eğitim Anadolu Dans Gösterisi, Şehit Öğretmen Aydın Tunca Özel Eğitim Uygulama Okulu'nun müzikli gösterisi ve halk oyunları performansları hem coşku hem de duygusal anlar yaşattı.

Bayrak selamlandı, kına yakıldı

Etkinliğin en anlamlı bölümü ise temsili asker kınası programı oldu. Asker adayları için yakılan kınalar sırasında aileler gözyaşlarını tutamadı. Türk bayraklarıyla gerçekleştirilen selamlama töreni katılımcılara gurur dolu anlar yaşatırken, zaman zaman alkışlar yükseldi.

Duygusal şiirlerin okunduğu etkinlik asker duası yapılması ve toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi. Gerçekleştirilen farkındalık programı, katılımcıların hafızasında unutulmayacak izler bıraktı.

Edirne Faika Erkurt Özel Eğitim Okulu bahçesinde düzenlenen etkinliğe protokol üyeleri, öğretmenler, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
