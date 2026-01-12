Haberler

Balık tezgâhları yakın takipte

Edirne'de İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, su ürünlerinde sürdürülebilirlik ve kaliteyi sağlamak amacıyla denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Balık tezgahları ve satış noktalarında yapılan kontrollerde mevzuata uyum ve hijyen şartları inceleniyor.

İl ve ilçe müdürlüklerinde görevli kontrol ve denetim ekipleri, balık tezgahları ile su ürünleri satış noktalarında gerçekleştirdikleri kontrollerde, ürünlerin mevzuata uygunluğu, izlenebilirliği, avlanma yasaklarına uyum ve hijyen şartlarını detaylı şekilde inceliyor. Denetimler sırasında mevzuata aykırı durumların tespit edilmesi halinde gerekli idari işlemler uygulanırken, yetkililer su ürünleri kaynaklarının korunması, kayıt dışılığın önlenmesi ve vatandaşlara güvenilir gıda sunulması amacıyla denetimlerin hafta içi ve hafta sonu kararlılıkla devam edeceğini belirtti. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
