15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde şehit kabirleri ziyaret edildi

EDİRNE - 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Edirne'deki şehit kabirleri ziyaret edilerek çiçek bırakıldı.

15 Temmuz Milli Birlik ve Beraberlik Günü çerçevesinde 'Türkiye Aşkına' temasıyla çeşitli etkinlikler düzenleniyor. Bu çerçevede tüm yurtta olduğu gibi Edirne'de de şehitler düzenlenen etkinlikle anıldı.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla kentteki şehit aileleri ile birlikte kabirleri ziyaret eden Edirne Valisi Hüseyin Kürşat Kırbıyık, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Bilgin Özbaş ve il protokolü dua ederek şehitleri andı.

2011 yılında Tunceli'de PKK'lı teröristlerin halı sahada futbol maçı yapan polislere açtığı ateş sonrası şehit olan komiser Cem Kerman'ın kabrini de ziyaret eden Kırbıyık, şehit babası Ercan Kerman ile görüştü.

Oğlunun şehit edilmesinde bazı ihmallerin olduğunu belirten Baba Kerman, o zamanki polis müdürlerin bir çoğunun Fetullahçı Terör Örgütü üyeliğinden işlem gördüğünü anlattı. Baba Kerman'a sabırlar dileyen Vali Kırbıyık da "o dönemlerde içeride çok hain vardı" dedi.

Buçuktepe Mezarlığı'ndaki şehit kabirlerini ziyaret sırasında 1994 yılında Tunceli'de PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Üsteğmen Efkan Yıldırım'ın babası Necdet Yıldırım'ın ellerinden tutan Edirne Valisi Hüseyin Kürşat Kırbıyık ve 54. Mekanize Tugay Komutanı Tuğgeneral Mehmet Cihanoğlu da duygu dolu anlar yaşadı.

Şehit kabirlerinin başında Kur'anı Kerim okundu ve dualar edildi. Şehit kabirlerini tek tek dolaşan Edirne Valisi Hüseyin Kürşat Kırbıyık, şehit aileleriyle sohbet ederek sabırlar diledi ve bir ihtiyaçları olup olmadığını sordu.

Şehit aileleri güçlükle ayakta durabildi ve duygu dolu anlar yaşandı. Devletin varlığı, birliği ve bekası için dualar edildi.