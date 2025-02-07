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Edirne'de Rekor Uyuşturucu Yakalama

Edirne'de Rekor Uyuşturucu Yakalama
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Edirne Valisi Yunus Sezer, Ocak ayında gerçekleştirilen asayiş ve güvenlik toplantısının ardından 1 ton 223 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildiğini açıkladı. Bu yakalamalar arasında 230 kilogram esrar, 980 kilogram skunk, 13 kilogram kokain ve 3 bin 391 adet ecstasy yer aldı.

Edirne Valisi Yunus Sezer, 2025 yılı Ocak ayının asayiş ve güvenlik toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Rekor sayıda uyuşturucu yakalandığını belirten Vali Sezer, son 1 ayda 1 ton 223 kilogram uyuşturucu ele geçirildiğini duyurdu.

Edirne Valisi Yunus Sezer, Ocak Ayı Asayiş ve Güvenlik Toplantısı sonrası gazetecilere açıklamalarda bulundu. Kentte meydana gelen asayiş olaylarına ilişkin açıklamalarda bulunan Vali Sezer, 2025 yılının Ocak ayında ve Şubat'ın ilk haftasında emniyet, jandarma ve gümrük muhafaza ekiplerinin önemli operasyonlar yaptığını ve uyuşturucu ile ilgili çok büyük yakalamalar gerçekleştirildiğini vurguladı.

"Rekor yakalama"

Rekor sayıda uyuşturucu ele geçirildiğini belirten Vali Sezer, "230 kilogram esrar, 980 kilogram skunk uyuşturucu madde, 13 kilogram kokain, 3 bin 391 adet ecstasy, 11 bin 690 adet sentetik ecza yakalandı. Bir taraftan da araç oto yedek parça elektronik sigara başta olmak üzere birçok gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi. Bunlarında yaklaşık piyasa değeri 1 milyar lirayı buluyor" dedi. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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