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Edirne'de Motosikletli Sürücü Trafik Kazasında Ağır Yaralandı

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Edirne'nin Abdurrahman Mahallesi'nde bir motosiklet sürücüsü, kırmızı ışıkta durmakta olan otomobile arkadan çarparak ağır yaralandı. Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, yaralı sürücüyü hastaneye kaldırdı.

Edirne'de otomobile arkadan çarpan motosikletli ağır yaralandı

EDİRNE - Edirne'de motosikletiyle seyir halindeyken önündeki otomobile çarpan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

Kaza, Edirne Abdurrahman Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, seyir halinde olan 22 NK 193 plakalı otomobil trafikte kırmızı ışık yanması sonrası durdu. 22 AED 839 plakalı motosiklet sürücüsü duramayarak otomobile arkadan çarptı. Kazanın şiddetiyle motosiklet sürücüsü yere savrularak düştü.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Edirne'de Motosikletli Sürücü Trafik Kazasında Ağır Yaralandı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MESUT ÇINAR - Yerel
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