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Edirne'de Motosiklet Yayaya Çarptı: Bir Yaralı

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Edirne'de motosikletin çarptığı bir yaya yaralandı. Kaza, Nişancıpaşa Mahallesi Kıyık Caddesi'nde meydana geldi. Yaralı, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Edirne'de motosikletin çarptığı yaya yaralandı

EDİRNE - Edirne'de seyir halindeki motosikletin yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya çarpması sonucu bir kişi yaralandı.

Kaza, Edirne Nişancıpaşa Mahallesi Kıyık Caddesi üzerinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, I.C. kontrolündeki 22 ACL 111 plakalı motosiklet seyir halindeyken yolun karşısına geçmeye çalışan 1 yayaya çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü ve yaya yere savruldu. Kazada yaya yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralanan yaya ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEHMET BASMACI - Yerel
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