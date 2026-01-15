Edirne'de Miraç Kandili dualarla idrak edildi

Edirne'de Miraç Kandili dolayısıyla camilerde programlar düzenlendi.

Edirne'de Miraç Kandili dolayısıyla Selimiye, Eski ve Üç Şerefeli Cami başta olmak üzere kent genelindeki birçok camilerde vatandaşlar ibadet için bir araya geldi. Eski Cami'de gerçekleştirilen kandil programında Kur'an-ı Kerim okunup dualar edildi.

Programlara katılan vatandaşlar namaz kılarak dua etti. Kandil gecesinde camiler dolarken, vatandaşlar Miraç Kandili'nin manevi atmosferini hep birlikte yaşadı. Vatandaşlar, Miraç Kandili dolayısıyla duydukları mutluluğu dile getirirken, ibadetlerini yerine getirmenin sevincini yaşadıklarını ifade etti.

Programların ardından cami çıkışında vatandaşlara çeşitli ikramlar yapıldı. - EDİRNE