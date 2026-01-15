Haberler

Edirne'de Miraç Kandili dualarla idrak edildi

Edirne'de Miraç Kandili dualarla idrak edildi
Güncelleme:
Edirne'de Miraç Kandili dolayısıyla camilerde programlar düzenlendi. Vatandaşlar, Selimiye, Eski ve Üç Şerefeli Cami'nde bir araya gelerek ibadet etti ve dualar etti. Camiler dolup taşarken vatandaşlar Miraç Kandili'nin manevi atmosferini paylaştı.

Edirne'de Miraç Kandili dolayısıyla Selimiye, Eski ve Üç Şerefeli Cami başta olmak üzere kent genelindeki birçok camilerde vatandaşlar ibadet için bir araya geldi. Eski Cami'de gerçekleştirilen kandil programında Kur'an-ı Kerim okunup dualar edildi.

Programlara katılan vatandaşlar namaz kılarak dua etti. Kandil gecesinde camiler dolarken, vatandaşlar Miraç Kandili'nin manevi atmosferini hep birlikte yaşadı. Vatandaşlar, Miraç Kandili dolayısıyla duydukları mutluluğu dile getirirken, ibadetlerini yerine getirmenin sevincini yaşadıklarını ifade etti.

Programların ardından cami çıkışında vatandaşlara çeşitli ikramlar yapıldı. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
