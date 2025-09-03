Edirne'de Mevlid Kandili Coşkusu

Edirne'de Mevlid Kandili dolayısıyla Eski Cami'de program düzenlendi.

Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'in (sallalahü aleyhi vesellem) dünyaya teşrifinin kutlandığı Mevlid Kandili dolayısıyla Edirneliler camilere akın etti. Camileri dolduran vatandaşlar, namaz kılıp dualar etti. Edilen duaların ardından vatandaşlar hep birlikte yatsı namazını eda etti. - EDİRNE