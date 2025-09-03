Haberler

Edirne'de Mevlid Kandili Coşkusu
Edirne'de Mevlid Kandili dolayısıyla Eski Cami'de düzenlenen programda vatandaşlar camileri doldurarak namaz kıldı ve dualar etti.

Edirne'de Mevlid Kandili dolayısıyla Eski Cami'de program düzenlendi.

Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'in (sallalahü aleyhi vesellem) dünyaya teşrifinin kutlandığı Mevlid Kandili dolayısıyla Edirneliler camilere akın etti. Camileri dolduran vatandaşlar, namaz kılıp dualar etti. Edilen duaların ardından vatandaşlar hep birlikte yatsı namazını eda etti. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
