Edirne'de Mevlid Kandili Coşkusu
Edirne'de Mevlid Kandili dolayısıyla Eski Cami'de düzenlenen programda vatandaşlar camileri doldurarak namaz kıldı ve dualar etti.
Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'in (sallalahü aleyhi vesellem) dünyaya teşrifinin kutlandığı Mevlid Kandili dolayısıyla Edirneliler camilere akın etti. Camileri dolduran vatandaşlar, namaz kılıp dualar etti. Edilen duaların ardından vatandaşlar hep birlikte yatsı namazını eda etti. - EDİRNE
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel