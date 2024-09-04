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Edirne'de Kalp Krizi Geçiren Uzman Çavuş Enes Timur Son Yolculuğuna Uğurlandı

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Edirne'de kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Uzman Çavuş Enes Timur'un cenazesi köyünde defnedildi. Vali Mustafa Eldivan taziyelerini ileterek aileye sabır diledi.

Edirne'de dün sabah erken saatlerde geçirmiş olduğu kalp krizi sonucu vefat eden Uzman Çavuş Enes Timur'un naaşı baba ocağı Çiğdemlik Köyüne getirilerek köy camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından aile mezarlığında toprağa verildi.

Aydıntepe ilçesi Çiğdemlik köyünde kılınan cenaze törenine katılan Vali Mustafa Eldivan, Uzman Çavuş Enes Timur'un ailesine ve yakınlarına taziyelerini ileterek Uzman Çavuş Enes Timur'a Allah'tan rahmet kederli ailesine sabırlar diledi. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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