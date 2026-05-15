Haberler

Edirne'de fetih coşkusu: Selimiye Meydanı'nda mehteran konseri düzenlendi

Edirne'de fetih coşkusu: Selimiye Meydanı'nda mehteran konseri düzenlendi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Jandarma Genel Komutanlığı Mehteran Birliği, İstanbul'un fethinin 573. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Edirne'de konser verdi. Vali Sezer, kutlamaların fetih yürüyüşü ve dron şovuyla devam edeceğini açıkladı.

Jandarma Genel Komutanlığı Mehteran Birliği, İstanbul'un fethinin 573'üncü yıl dönümü etkinlikleri çerçevesinde Edirne'de konser verdi.

İstanbul'un fethinin 573'üncü yıl dönümü dolayısıyla Edirne'de düzenlenen kutlamalar, mehteran konseriyle başladı. Edirne Valiliği tarafından bu yıl ikinci kez düzenlenen "İstanbul'un Fethi Edirne'den Başlar" temalı program kapsamında Jandarma Genel Komutanlığı Mehteran Birliği, Selimiye Meydanı'nda konser verdi. Mimar Sinan'ın ustalık eseri Selimiye Camii'nin gölgesinde gerçekleşen konser, vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. Mehter marşlarına eşlik eden vatandaşlar, o anları cep telefonlarıyla kaydetti.

Programı takip eden Edirne Valisi Yunus Sezer, İstanbul'un fethine giden yürüyüşün Edirne'den başladığını belirterek, "573 yıl önce Fatih Sultan Mehmet Han ve Akşemsettin Hazretlerinin dualarıyla fetih ordusu Edirne'den İstanbul'a hareket etti. Bugün o kutlu yürüyüşü yeniden hatırlamak için buradayız" dedi.

Vali Sezer, kutlamaların ikinci gününde fetih yürüyüşü, mehteran gösterileri ve dron şovlarının gerçekleştirileceğini belirterek, vatandaşları etkinliklere davet etti.

16 Mayıs Cumartesi günü düzenlenecek fetih yürüyüşünde Şahi toplarının replikaları, temsili Osmanlı askerleri, mehteran birliği ve atlı birlikler yer alacak. Program, Selimiye Meydanı'nda gerçekleştirilecek özel dron gösterisiyle sona erecek. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Manavgat Belediyesi'ne yolsuzluk davasında karar! Niyazi Nefi Kara'ya 46 yıl hapis verildi

Görevden uzaklaştırılan belediye başkanına 46 yıl hapis
İspanya Başbakanı Sanchez, dünyaya bir kez daha ders verdi: İsrail varsa biz yokuz

Bir kez daha Arap ülkelerinin yapamadığını yaptı
İçişleri Bakanlığı'ndan 12 ile uyarı! Afetler peş peşe yaşanacak

Bakanlık çok sayıda ili acil kodla uyardı! Hepsi peş peşe yaşanacak
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Narin Güran davasında Nevzat Bahtiyar'a verilen 17 yıllık hapis cezasına başsavcılıktan itiraz

Narin Güran davasında yeni gelişme! Başsavcılık karara itiraz etti
5 günlük bebeğe şiddet uygulayan hemşire, mahkemede hakime yalvardı

Hemşirelerin yüz karası! Mahkemede hakime yalvardı ama...

Hakan Safi'den sürpriz hamle: Ruben Amorim

Sağ gösterip sol vuruyor! Gözünü diktiği hoca seçimi bile kazandırır
17 bıçak darbesiyle katledilen Abdülbaki’nin ailesinden adalet çığlığı: En ağır cezayı alsınlar

Hiç uğruna canından olan Abdülbaki’nin ailesinin feryadı yürek dağladı
Özel kalem müdürünün evi, görenleri hayrete düşürdü

Özel kalem müdürünün evine bakın
Paylaştığı fotoğraflara tepki var! Bu da yerel basının Ela Rümeysa Cebeci'si

Paylaştığı fotoğraflara tepki var! Bu da yerel basının Ela Rümeysa'sı
Aziz Yıldırım bombayı patlatıyor! Fener'e leblebi gibi gol atan forvet

Aziz Yıldırım bombayı patlatıyor! Fener'e leblebi gibi gol atan forvet