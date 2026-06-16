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Edirne'de Bilim Festivali Düzenlendi

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Edirne’de TÜBİTAK 4006 C Bilim Festivali’nin ilki Saraçlar Caddesi’nde gerçekleştirildi. Öğrencilerin bilimsel düşünme ve araştırma becerilerini geliştirmeyi amaçlayan festivalde öğrenciler, bilgi üretmeyi deneyimledi.

(EDİRNE) - Edirne'de Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) 4006 C Bilim Festivalinin ilki gerçekleştirildi.

Saraçlar Caddesi'nde gerçekleştirilen bilim festivali, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Öğrencilerin bilimsel düşünme becerilerini geliştirme, araştırma yapma, sorgulama ve üreten bireyler olarak yetişmelerine katkı sağlanmasının amaçlandığı festivalde öğrenciler, öğrenmenin yanında bilgi üretmeyi deneyimledi.

Edirne İl Milli Eğitim Müdürlüğü Strateji Geliştirme Birimi Şube Müdürü Halil Karadaş, yaptığı konuşmada, öğrencilerin merak ettikleri konuları bilimsel yöntemlerle araştırmayı öğrendiğini belirterek, "4006 TÜBİTAK Bilim Fuarları Destekleme Programı, öğrencilerimizin bilimsel düşünme, araştırma yapma, problem çözme ve proje geliştirme becerilerini destekleyen önemli bir eğitim programıdır. Bu program sayesinde öğrencilerimiz yalnızca bilgi edinmekle kalmamakta merak ettikleri konuları bilimsel yöntemlerle araştırmayı elde ettikleri sonuçları değerlendirmeyi ve ortaya koydukları ürünleri toplumla paylaşmayı öğrenmektedir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA
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