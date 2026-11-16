Edirne'de engelliye yardım eden bekçi Cem Gül, Emniyet Müdürü Ayhan'dan ödül aldı

Edirne'de engelli bir vatandaşa yardımcı olan Bekçi Cem Gül, İl Emniyet Müdürü Muhittin Ayhan tarafından ödüllendirildi.

Edirne'de insan odaklı hizmet anlayışının en güzel örneklerinden biri yaşandı. Saraçlar Caddesi'nde görev yapan Çarşı ve Mahalle Bekçisi Cem Gül, yürümekte güçlük çeken engelli bir vatandaşın yardımına koşarak, güvenli şekilde gitmek istediği yere ulaşmasını sağladı. Bu duyarlı davranış üzerine Edirne İl Emniyet Müdürü Muhittin Ayhan, Bekçi Cem Gül ve özverili çalışmalarıyla öne çıkan Asayiş Şube Müdürlüğü personelini makamında kabul etti. İl Emniyet Müdürü Ayhan, örnek davranış sergileyen personeli tebrik ederek, hediye takdim etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı