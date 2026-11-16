Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Edirne'de engelliye yardım eden bekçi Cem Gül, Emniyet Müdürü Ayhan'dan ödül aldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Edirne'de engelliye yardım eden bekçi Cem Gül, Emniyet Müdürü Ayhan'dan ödül aldı Haber Videosunu İzle
Edirne'de engelliye yardım eden bekçi Cem Gül, Emniyet Müdürü Ayhan'dan ödül aldı
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Yorum yap
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Edirne'de görevli Bekçi Cem Gül, yürümekte güçlük çeken engelli bir vatandaşın güvenle gitmek istediği yere ulaşmasını sağladı. Bu davranış üzerine İl Emniyet Müdürü Muhittin Ayhan, Gül'ü ve Asayiş Şube Müdürlüğü personelini makamında tebrik ederek hediye verdi.

Edirne'de engelli bir vatandaşa yardımcı olan Bekçi Cem Gül, İl Emniyet Müdürü Muhittin Ayhan tarafından ödüllendirildi.

Edirne'de insan odaklı hizmet anlayışının en güzel örneklerinden biri yaşandı. Saraçlar Caddesi'nde görev yapan Çarşı ve Mahalle Bekçisi Cem Gül, yürümekte güçlük çeken engelli bir vatandaşın yardımına koşarak, güvenli şekilde gitmek istediği yere ulaşmasını sağladı. Bu duyarlı davranış üzerine Edirne İl Emniyet Müdürü Muhittin Ayhan, Bekçi Cem Gül ve özverili çalışmalarıyla öne çıkan Asayiş Şube Müdürlüğü personelini makamında kabul etti. İl Emniyet Müdürü Ayhan, örnek davranış sergileyen personeli tebrik ederek, hediye takdim etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 15 sitede yayınlandı.
Bekir Bozdağ, AK Parti Genel Başkan Başdanışmanlığı görevi kapsamında MYK toplantısına katıldı

Bekir Bozdağ yeni görevine başladı
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dükkanını kapatan esnaf lokma döktürdü! Tabeladaki yazı olay

Dükkanını kapatan esnaf lokma döktürdü! Tabeladaki yazı olay
59 milyon kişiyi ilgilendiren uyarı! Kimlik ve ehliyetlerde süre doluyor

59 milyon kişiyi ilgilendiriyor! Bakanlıktan kimlik ve ehliyet uyarısı
Afrika'da altın hazinesi! Dünya devleri harekete geçti

Altın hazinesinin üzerinde oturuyorlar! Dünya devleri peşlerine düştü
Emel Sayın da 'Türk sineması' tartışmasına katıldı! Haluk Bilginer'e yanıt verdi11

Emel Sayın'dan Haluk Bilginer'e nazik ama net yanıt!
Hastane ve 112'nin ihmali 17 yaşındaki genci hayattan kopardı! Başsavcılık harekete geçti

Akılalmaz ihmal can aldı! Başsavcılık harekete geçti
Emeklinin beklediği zamda sürpriz! 15 bin liralık plan rafa kalktı83

15 bin liralık zam beklentisine darbe! Emekliye yeni formül
Meteoroloji ve AKOM peş peşe uyardı! Sağanak, kar ve fırtına kapıda

Sağanak, kar ve fırtına birden geliyor! İstanbul için tarih verildi