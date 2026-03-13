Edirne'de Emekliler, Tarhana Çorbası, Patates Yemeği, Zeytin, Ekmek, Turşu ve Suyla İftar Açtı

(EDİRNE) - Edirne'de emekliler iftarda bir araya geldi. Edirne Emekliler Derneği tarafından düzenlenen iftarda, menüde tarhana çorbası, patates yemeği, zeytin, ekmek, turşu ve su yer aldı. Dernek Başkanı Ahmet Ziya Yaz, "Bayram ikramiyelerinin maaşlarla birlikte erken ödenmesini bir lütuf bir müjde olarak sunarak emeklinin aklı ile dalga geçiyorlar" dedi.

Edirne Emekliler Derneği, emeklileri iftar sofrasında bir araya getirdi. Emekliler, iftarını tarhana çorbası, patates yemeği, zeytin, ekmek, turşu ve su ile yaptı. Edirne Emekliler Derneği Başkanı Ahmet Ziya Yaz, programda yaptığı konuşmada, şunları söyledi:

"Emeklinin aklı ile dalga geçiyorlar"

"Edirne'den Ankara'ya açık çağrı; emekli iftar da eti unuttu. Yeter artık. Gösterişli zengin sofralarla boy boy gösteri yapan iktidar ve iktidarın yerel yöneticileri emeklilerin iftar sofrasını göremiyorlar veya görmek istemiyorlar. Ocak ayından bu yana emekli maaşlarında 4 bin liraya yakın erime olup alım gücü günden güne zorlaşmaktadır. Enflasyon yükselmesine engel olamayan iktidar savaşı bahane ederek önümüzdeki günlerde refaha ereceğimizi müjdeliyorlar, buna da biz emeklilerin inanmasını bekliyorlar. En son iktidarın yaptığı açıklamada zam yapılmayan ve gündemde kaldırılması söylemini oluşturdukları bayram ikramiyelerinin maaşlarla birlikte erken ödenmesini bir lütuf, bir müjde olarak sunarak emeklinin aklı ile dalga geçiyorlar. Gerçek müjde için, ortada somut bir iyileştirme olması gerekir. Prim ödeme gün sayısına göre yaratılan maaşlardaki adaletsizlik giderilmelidir. Emekli memur ve diğer çalışanların yaşadığı mağduriyetlerin giderilmesi, enflasyon karşısında erimeyen insanca yaşayabilecek bir taban ücret belirlenmesidir. Bunun için kaynak bulma zorlaması açıklaması yapan yöneticilerimiz hem iftar sofralarında hem de faiz ödemelerine 3 trilyon parayı bütçeden ayırabiliyor, savurganlığa devam ediyorlar."

"İftar ve bayram sofralarımızı mutlu ve huzurlu geçirmek istiyoruz"

Yeter artık emeklileri güçsüz gördüğünüz, unutmayın ki biz 17 milyon emekliyiz ve son sözü biz söyleyeceğiz. Meclis'te iktidarın grup sözcüsü, 'Biz de bundan sonra peynir ekmekle iftarımızı açarız' deyip sofrasına peyniri bile koyamayan emeklilerimizle alay etmiştir. Özellikle yıllarca çalışıp ülkesine hizmet etmiş emekliler iftar sofrasını kurmakta zorlanırken şimdi de zam yapmadan verdiğiniz ikramiyelerle savaş bahane edilerek yapılan gıda fiyatlarındaki artışlar nedeniyle bayram sofrasını da kurmakta zorlanmaktadır. Ülkemizde adil olmayan paylaşım 14 milyon insanın sosyal yardımlarla yaşamasına neden olmaktadır. Bizler sizden sosyal yardım, nafaka ya da bağış istemiyoruz. Hakkımız olan seyyanen zamların ödenmesini, torunlarımızdan, çocuklarımızdan utanmadan insanca yaşamak istiyoruz. İftar ve bayram sofralarımızı mutlu ve huzurlu geçirmek istiyoruz."

Kaynak: ANKA