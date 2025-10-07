Haberler

Edirne'de Düğün Konvoyunda Kamyonet Davulcuyu Düştürdü

Edirne'de Düğün Konvoyunda Kamyonet Davulcuyu Düştürdü
Edirne'de düğün konvoyunda kamyonetin aniden hareket etmesi sonucu davulcu, kameraman Merve Varol'un üstüne düştü. O anlar cep telefonuyla kaydedildi.

Edirne'de düğün alayında kamyonetin aniden hareket etmesi sonucu kamyonetin kasasındaki davulcu, kameramanın üstüne düştü. O anlar kameraya yansıdı.

Edirne'de bir düğünün konvoy alayında davulcu ve kameraman bir kamyonetin arka kasasına bindi. Kamyonetin aniden hareket etmesi sonucu davulcu, önce kameraman Merve Varol'un üstüne sonra da yere düştü. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. - EDİRNE

