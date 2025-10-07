Edirne'de Düğün Konvoyunda Kamyonet Davulcuyu Düştürdü
Edirne'de bir düğünün konvoy alayında davulcu ve kameraman bir kamyonetin arka kasasına bindi. Kamyonetin aniden hareket etmesi sonucu davulcu, önce kameraman Merve Varol'un üstüne sonra da yere düştü. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. - EDİRNE
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel