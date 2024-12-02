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İş bırakma eylemi yapan aile hekimi, bu sözlerle isyan etti

Edirne'de Aile Hekimleri İş Bıraktı, Hastalar Zor Durumda Kaldı

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Edirne'de aile hekimi doktorlar, özlük hakları ve çalışma koşulları için iş bırakma eylemi yaptı. Hastalar, doktorların olmadığı sağlık merkezlerine ulaşamayınca en yakın hastanelere gitmek zorunda kaldı.

Doktorlar iş bırakma eylemi yaptı, hastalar mağdur oldu

EDİRNE - Edirne'de aile hekimi doktorlar iş bıraktı. Mağdur olan hastalar en yakın hastanelere gitmeye çalıştı.

Aile sağlık merkezlerinde özlük haklarının ve çalışma şartlarının iyileştirilmesi amacıyla başlattığı beş günlük iş bırakma eylemi kapsamında, Edirne'de aile hekimi doktorlar iş bıraktı. Sabah erken saatlerde geldikleri aile sağlık merkezlerinin kapısında "Emeğimiz geleceğimizdir. Emeğimiz yok sayıldığı için biz de yokuz. 2-6 Aralık'ta iş bırakıyoruz" yazısını gören vatandaşlar en yakın hastanelere gitmeye çalıştı.

"Bana da yazık değil mi?"

Hastalandığı için aile sağlık merkezine gelen Neriman Özbağ, "Geldim, doktorlar çalışmayacakmış cuma gününe kadar, şimdi ben buradan hastaneye kadar gitmek zorundayım. Git gel 60 lira vereceğim, param da yok tekrar eve gidip komşudan para alıp acile gideceğim. Bana da yazık değil mi? Burada doktor olmaz ise milletin hali ne olur düşünün" dedi.

Murat Kaynar ise, "Geldik doktorlar yokmuş, çok mağdur olduk. Bu soğuk havada dolmuş ile tekrardan hastaneye gideceğim" şeklinde konuştu.

Hekimler, yönetmeliğe olan itirazlarını bir kez daha göstermek için 2-6 Aralık tarihleri arasında yeniden iş bırakma eylemi yapıyor. Aile Hekimleri Sözleşme ve Yönetmeliği, hekimlerin ve meslek örgütlerinin tüm itirazlarına rağmen 1 Kasım'da yürürlüğe girdi.

Edirne'de Aile Hekimleri İş Bıraktı, Hastalar Zor Durumda Kaldı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MESUT ÇINAR - Yerel
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