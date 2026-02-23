Haberler

Edirne'de 65 Yaş Üstü Yurttaş Bir Ayda Toplu Ulaşımdan 190 Defa Ücretsiz Faydalandı

Güncelleme:
Edirne'de 65 yaş üstü bir vatandaşın toplu ulaşımdan bir ayda 190 defa faydalandığı belirlendi. Kooperatif başkanı, ücretsiz kartların gereksiz yere kullanılmaması konusunda uyarıda bulundu.

(EDİRNE) - Edirne'de 65 yaş üstü ücretsiz kart sahibi bir kent sakininin toplu ulaşımdan bir ayda 190 defa faydalandığı belirlendi.

Kent içi toplu ulaşımı sağlayan Serhad Birlik Kooperatifi'ne bağlı midibüslerde 65 yaş üstü bir yolcunun bir ayda 190 defa ücretsiz biniş yapması dikkati çekti. Kişinin bazı günler 6 defadan fazla kent içi ulaşımını ücretsiz kulandığı hesaplandı.

S.S. 19 Serhad Birlik Kooperatifi Başkanı ve Edirne Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Aytaç Dilci, 65 yaş üstü ücretsiz kart kullanan yolcuları uyardı.

Gereksiz yere ücretsiz ulaşım kartlarının kullanılmaması gerektiğini ifade eden Dilci, "Bizim çağrımız gereksiz binişlerden kaçınalım. Yolcuların yoğun olduğu saatlerde ücretsiz binişler konusunda duyarlılık gösterelim. 'Biz kimseye araçlara binmeyin' diye bir açıklama yapmadık. İstediği kadar binebilirler ama duyarlı olursak çok sevinirim" diye konuştu.

