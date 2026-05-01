Edirne'de 1 Mayıs'ta meydanlar doldu, kalabalık alana sığmadı

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ), bu yıl 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamalarını Edirne'de gerçekleştirdi. Programda konuşan TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, dünyada yaşanan savaşların emek üzerindeki yıkıcı etkilerine dikkat çekerek, İsrail Başbakanı Binyamin Netenyahu'ya tepki gösterdi. Yunanistan'a da tepki gösteren Atalay, "Bizim Yunan halkıyla sorunumuz yok ancak yapılan açıklamalara karşı uyarıyoruz. Aklınızı başınıza alın, biz dibinizdeyiz. Yarın İsrail'i bulamazsın, Amerika'yı bulamazsın, Fransa'yı bulamazsın. Ülkemize, toprağımıza ve bayrağımıza göz dikmeyin" dedi.

TÜRK-İŞ, bu yıl 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamalarını Edirne'de gerçekleştirdi. Türkiye genelinde çeşitli etkinliklerle kutlanan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, Edirne'de de coşkuyla ve yoğun katılımla kutlandı. Binlerce kişinin katıldığı kutlamalarda renkli görüntüler oluşurken, vatandaşlar sloganlar atarak, marşlar söyledi. Şükrüpaşa İlköğretim Okulu önünde toplanan çeşitli sendikalar, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri, davul-zurna eşliğinde trafiğe kapalı Saraçlar Caddesi'nde hazırlanan platforma kadar yürüdü. Kutlamalara İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ile TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay da katıldı.

Kutlamaların başladığı alanda ve diğer noktalarda geniş güvenlik önlemi alındı. Edirne İl Emniyet Müdürlüğü ve takviye olarak gelen ekipler sabahın erken saatlerinden itibaren kutlamaların yapılacağı alanda görev aldı. Vatandaşlar, polis kontrolünün ardından kutlamaların yapılacağı alana alındı. Atatürk Bulvarı üzerinden Saraçlar Caddesi'ne kadar devam eden yürüyüş sonrası kortej alandaki yerini aldı.

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay yaptığı konuşmada, "Edirne'deyiz, sebebi şu; Fatih Sultan Mehmet burada doğdu, Atatürk burada savaşı yönetti, Mimar Sinan burada. Burası ülkenin başkenti. Hayırlı çimen, hayırlı alan. Hepsi burada. Sınır burada. Bizle uğraşanlar yakınımızda, onu için Trakya'da, Edirne'de, başkentteyiz" dedi.

"Savaşlar sadece sınırları değil, hayatları da derinden sarsmakta"

Dünyanın farklı coğrafyalarında yaşanan savaşların yalnızca sınırları değil, hayatları derinden sarstığını söyleyen Atalay, "Gazze'de süren yıkım, İran çevresinde tırmanan çatışmalar milyonlarca insanı yerinden etmekte, emeği yok sayan yüzde yüz sonuçlar ortaya çıkmaktadır. Savaşların olduğu yerde üretim durmakta, insanlar işsiz kalmakta, emek değersizleşmektedir. Göç emek durumunda kalan milyonlarca güvencesiz, yaşam mücadelesi veren bu kardeşlerimizi, özellikle 168 tane kız çocuğunu günahı olmadan bombalayanlara lanet olsun. Amerika'ya, İsrail'e, onun başındaki çukur Netanyahu'ya lanet olsun" dedi.

"Türkiye'nin Türk'e nerede ihtiyacı varsa oradayız"

Kutlamaları Edirne'de düzenlemelerinin sebebini de açıklayan Atalay, "Türkiye'nin Türk'e nerede ihtiyacı varsa benim çalışma arkadaşlarım burada. Biz bu yolu bu arkadaşlarla beraber yürüyoruz. Bizim Yunanla bir sorunumuz yok. Ama Yunan siyasetçileri, Yunan askeri yetkililer iki günde bir açıklama yapıyorlar. Diyorlar ki Kıbrıs bizim. Diyorlar ki Fransa yanımızda, İsrail yanımızda, Amerika yanımızda. Bizim onlarla hiçbir sorunumuz yok. Aklınızı başınıza alın, biz dibinizdeyiz. Yarın İsrail'i bulamazsın, Amerika'yı bulamazsın, Fransa'yı bulamazsın. Onun için ben Edirne'den sesleniyorum. Aklınızı başınıza alın. Bizim sizle bir işimiz yok, toprağınızda işimiz yok. Bayrağımıza göz dikmeyin, ülkemize göz dikmeyin. Sonra zararlı çıkarsınız haberiniz olsun" ifadelerine yer verdi.

"Biz bu alanda silahsız askeriz, silahsız emekçiyiz, silahsız polisiz"

Birinci önceliklerinin güvenlik ve vatan olduğuna dikkat çeken Atalay, "Biz bu alanda silahsız askeriz, silahsız emekçiyiz, silahsız polisiz. Biz bu ülkede nerede bir sıkıntı varsa, vatan yoksa parti yok, vatan yoksa sendika yok, vatan yoksa ailen yok. Birinci önceliğimiz güvenlik ve vatan" dedi.

Edirne'deki kutlamalara katılan İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu da alandakilere seslenerek, "Çileniz çilemdir, acınız acımdır. Sonuna kadar hayatımın ben de yanınızda olacağım. Emek ve Dayanışma Gününüz, 1 Mayıs İşçi Bayramınız kutlu ve mutlu olsun" dedi.

Konuşmaların ardından kutlamalar sona erdi ve kalabalık sorunsuz şekilde dağıldı. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı