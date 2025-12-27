Edirne'de tahliye sevinci kameralara yansıdı: Koşarak çıkıp röportaj arasına girdi

Edirne'de cezaevinden koşarak çıkan bir mahkumun röportaj arasına girerek "Babalara selam" sözleriyle mutluluğunu haykırması, hem güldürdü hem duygulandırdı.

TBMM'de kabul edilen ve kamuoyunda 11'inci Yargı Paketi olarak bilinen düzenlemenin yürürlüğe girmesinin ardından Edirne Ceza İnfaz Kurumu'nda tahliyeler sürüyor. Tahliye anlarında yaşanan sevinç ise renkli görüntülere sahne oldu.

Cezaevinden tahliye edilen bir mahkum, sevinçle koşarak çıkarken yapılan röportajın arasına girerek mutluluğunu dile getirdi. Nefes nefese kalan ve büyük sevinç yaşayan vatandaşın sözleri yüzlerde tebessüm oluşturdu. Yaşanan bu anlar, cezaevi önünde bulunan diğer mahkum yakınları ve vatandaşları da gülümsetti.

Tahliye olan Ali Rıza Arslanhan, elinde eşyalarıyla dolu torbası ile koşarak kameraların önüne gelerek, "Bütün mahkumlara, babalara selam. Büyük büyükbaba selam. Ben Ali Rıza Arslanhan, sevinçliyim ve mutluyum. Yüce Rabbim herkesi ailesine kavuştursun. Mutluyuz, sevinçliyiz. Annem babam yok ama ailem var. Cumhurbaşkanımıza sevgiler, onan da selamı olsun. MHP lideri Devlet Bahçeli'ye selam olsun. Fethi Yıldız'a selamlar olsun" ifadelerini kullandı.

Öte yandan, tahliye olan bir başka vatandaş ise gençlere çağrıda bulunarak kötü alışkanlıklardan uzak durmaları gerektiğini söyledi. Vvatandaş, 3 çocuğuna kavuşacağı için büyük mutluluk yaşadığını ifade etti.

TBMM'de kabul edilerek Resmi Gazete'de yayımlanan "Türk Ceza Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi" kapsamında Edirne Ceza İnfaz Kurumu'nda tahliyelerin devam ettiği öğrenildi. - EDİRNE